«أراضي دبي» تطلق شهادة جودة سلامة المناطق المشتركة

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ممثلة بمؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، شهادة جودة سلامة المناطق المشتركة، بالتعاون مع معهد «ويل» الدولي للأبنية في نيويورك، وشركات إدارة المرافق.

وأفادت الدائرة في بيان، أمس، بأن الشهادة تستهدف مختلف بنايات التملك الحر التي تديرها شركات إدارة مناطق مشتركة، ويتم ترخيصها من «ريرا».

وأضافت أن الشهادة تعتمد في تقييم المباني على معايير صحية وآمنة عالمية المستوى، تشمل: السياسات والإجراءات التي تعزز من صحة وأمان مكان العيش والعمل، ومدى تطبيق إجراءات الصيانة وإدارة المرافق بهدف الحد من الأمراض، واعتماد خطط للاستعداد لحالات الطوارئ، وتوعية صنّاع القرار وإشراكهم، وإجراءات التنظيف وإدارة جودة الهواء والمياه. وقال المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، مروان بن غليطة، إن «المؤسسة تسعى إلى إيجاد بيئة عقارية جاذبة تتمتع بأعلى معايير الصحة والسلامة»، مشيراً إلى أن «من شأن هذه الشهادة أن تُحفّز الجهات المعنية في استخدام وتوظيف رسوم الخدمات في جعل المبنى أكثر أماناً وسلامة، كما سترفع من قيمة المباني المستهدفة وستعزز من استدامتها».

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