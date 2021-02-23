الانتهاء من تصميم السجل الموحد لموظفي حكومة دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت دبي الذكية عن الانتهاء من مرحلة تصميم السجل الموحد لموظفي حكومة دبي، الذي تم العمل عليه استجابة لتوجيهات دائرة الموارد البشرية، التي دعت الجهات الحكومية في الإمارة، للبدء بالعمل على «السجل الموحد لموظفي حكومة دبي»، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ضمن مبادرة «سجلات دبي»، وبهدف الارتقاء بالبنية التحتية الرقمية للإمارة.

وأفادت «دبي الذكية»، في بيان أمس، بأن الموافقة على مشروع «السجل الموحد لموظفي حكومة دبي»، تمت من قبل مركز دبي للأمن الإلكتروني.

وقال المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، إن «(السجل الموحد لموظفي حكومة دبي) يهدف إلى إدارة ومراقبة بيانات الموظفين ضمن إطار موحد، والإسهام في عمليات التخطيط، واتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد البشرية على مستوى حكومة دبي والجهات الحكومية، والاستجابة لتطبيق سياسات الإمارة نحو التحول الذكي».

من جهته، قال مساعد المدير العام لدبي الذكية، يونس آل ناصر: «عملنا، خلال الفترة الماضية وبالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، على وضع خطة عمل محكمة لتطوير السجل، تضمن جودة البيانات المقدمة من جميع الجهات الحكومية، وتطرح أفضل السبل لتحسينها».

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