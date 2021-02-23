خدمات مالية.. نصائح لأمان الخدمات المصرفية الإلكترونية
حدد مصرف الشارقة الإسلامي عدداً من النصائح بخصوص أمان الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ولعملاء البنوك تتمثل بالآتي:
■حافظ على سرية اسم المستخدم وكلمة السر للدخول إلى حسابك ولا تفصح عنهما لأحد.
■لا تضغط على الروابط التي تظهر في رسائل البريد الإلكتروني أو في المواقع للدخول إلى صفحة الـ«ويب» لإجراء عملية الخدمات المصرفية.
■استخدم خاصية لوحة المفاتيح الافتراضية عند استعمال الخدمات المصرفية على الإنترنت.
■لا تدخل على موقع الخدمات المصرفية على الإنترنت أو تتسوق إلكترونياً من أي مقهى إنترنت أو مكان عام.
■تحقق دائماً من صحة موقع الخدمات المصرفية على الإنترنت للمصرف عن طريق فحص رمز الإغلاق في متصفحك.
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