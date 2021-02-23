الإمارات تتصدر جوائز «غلفود 2021» في «التغليف» والعبوات الخالية من البلاستيك

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حظيت «جوائز غلفود للابتكار»، التي تركز في دورتها الحالية على التوجهات المستقبلية، بمنافسة قوية للفوز بفئاتها المختلفة، حيث كانت الجوائز من نصيب مجموعة من الشركات المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات، من مختلف مناطق الشرق الأوسط، والهند، وشرق ووسط أوروبا، والولايات المتحدة، وأميركا الوسطى.

وحلت دولة الإمارات بطليعة جهود الاستدامة، بعد فوز شركة «هنتر فودز ليمتد»، التي تتخذ من دبي مقراً لها، بجائزة «منتج التغليف الأكثر ابتكاراً»، فيما نالت «مجموعة أغذية الإماراتية» جائزة «أفضل منتج مستدام» عن عبوات مياه مصنّعة من مواد نباتية وخالية من المواد البلاستيكية بالكامل.

250 مشاركة

وأفاد بيان، صدر أمس، بأنه تم توزيع الجوائز خلال فعاليات الدورة الحالية من معرض «غلفود 2021»، أول فعالية مباشرة تُقام في قطاع الأغذية والمشروبات منذ فبراير عام 2020، فيما استقطبت جوائز الدورة الحالية 250 مشاركة من 44 دولة، في خطوة تُسلط الضوء على الثقة العالمية بالمعرض.

وقال مدير معرض «غلفود 2021»، مارك نابير، إن التحديات التي واجهها العالم، على مدى الأشهر الـ12 الماضية، أسهمت في طرح العديد من الفرص، الأمر الذي استجاب له منتجو الأغذية والمشروبات حول العالم بكل عزيمة وابتكار.

وأضاف: «أبهرت المشارَكات لجنة التحكيم لدينا، والتي تضم أبرز خبراء القطاع والشخصيات في عالم فنون الطهي. وليس ما شهدناه بعد انتشار أزمة (كوفيد-19) سوى دليل واضح على التحول الهائل الذي يطال القطاع العالمي بأكمله، لاسيما من خلال الحلول الصحية والعضوية والمستدامة بيئياً، التي تصدّرت أجندات الابتكار حول العالم».

تغليف مبتكر

وحلت دولة الإمارات بطليعة جهود الاستدامة، إذ فازت شركة «هنتر فودز ليمتد»، التي تتخذ من دبي مقراً لها، بجائزة «منتج التغليف الأكثر ابتكاراً» بفضل حلّ التغليف الذي يُمكن إعادة تدويره بالكامل لسلسلة «سوبرفودز» العضوية الخاصة بها.

منتج مستدام

ومُنحت جائزة «أفضل منتج مستدام» لـ«مجموعة أغذية الإماراتية»، بفضل عبوات مياه العَين المصنّعة من مواد نباتية والخالية من المواد البلاستيكية بالكامل بسعة 500 ملليمتر، والقابلة للتحلل العضوي الكامل والتحول إلى أسمدة خلال 80 يوماً فقط.

الشركات الهندية

بدورها، حصلت الشركات الهندية على نصيبها من الجوائز أيضاً؛ إذ فازت «شركة وينجرينز فارمز»، المنتجة للوجبات السريعة الصحية، بجائزة «المخبوزات الأكثر ابتكاراً» بفضل مزيج رقائق «نان» بالثوم والزبدة؛ فيما حصدت «شركة إيسترن بروداكتس الشرق الأوسط» جائزة «منتج الصحة وجودة الحياة الأكثر ابتكاراً»، بفضل دقيق «جاك فروت 365» المصنوع بالكامل من ثمرة «جاك فروت» الخضراء غير الناضجة، والتي تُعتبر الحلّ الأمثل للتحكم بمعدلات السكر في الدم، من خلال الطعام دون تغيير العادات الغذائية.

مشروب مبتكر

وفي خطوة سلّطت الضوء على السُّمعة العالمية للجوائز، فازت «شركة تيرتوليا بروج» من كوستاريكا بجائزة «المشروب الأكثر ابتكاراً» بفضل مسحوق الشوكولاتة المُحلى بفاكهة «مونك»، والتي تُعتبر البديل الطبيعي للسكر وتتميّز بدرجة حلاوة أكثر من 200 مرة من السكر العادي.

منتج الألبان

من جانبها، أثبتت أوروبا الشرقية ريادتها في قطاع الأغذية والمشروبات، بفوز «شركة فينو فودز الهنغارية» بجائزة «منتج الألبان الأكثر ابتكاراً»، بفضل جبنتها البيضاء الخالية من مشتقات الألبان؛ بينما ذهبت جائزة «الأغذية المجمدة والمبردة الأكثر ابتكاراً» لمنتجات البيض السائل الخاصة بـ«شركة أوفوستار يونيون المحدودة» من أوكرانيا، والتي قدّمتها في عبوات «بيور باك» الحديثة القابلة لإعادة التدوير والمصنوعة من مصادر أخشاب معتمدة.

ومن بولندا، أكّدت «يوجورتي ماجدا للزبادي» ريادة المنطقة الشرقية من أوروبا، بفوزها بجائزة «المنتج العضوي الأكثر ابتكاراً»، بفضل زبادي جوز الهند المنخفض الدسم المصنوع من مواد طبيعية.

المنتج الحلال

إلى ذلك، حصلت «شركة بوكسا المحدودة للمشروبات» من النمسا، التي تروج لنمط حياة خالٍ من استهلاك الكحول، بجائزة «المنتج الحلال الأكثر ابتكاراً»، بفضل شراب «بوسكا رومانا» التقليدي، والقائم على مكونات طبيعية بالكامل، ويتميّز بقدرته على تنشيط الجسم وتجديد حيويته.

وفي الوقت ذاته، استطاعت «شركة بيوند ميت» من الولايات المتحدة، الفوز بجائزة «منتج اللحوم والدجاج الأكثر ابتكاراً»، بفضل كرات اللحم الجاهزة للطبخ المصنوعة من مواد نباتية.

تشديد البروتوكولات

نظراً للأهمية البالغة لعرض عيّنات المنتجات ومناولة المواد الغذائية، خلال فعاليات قطاع الأغذية والمشروبات العالمية، تم تشديد البروتوكولات المعمول بها ضمن نسخة «غلفود» لعام 2021، بالتنسيق الكامل مع هيئة الصحة بدبي وبلدية دبي، لضمان توفير ظروف آمنة لزوار المعرض والمشاركين فيه.

ويعد ارتداء الكمامات واحترام مبادئ التباعد الاجتماعي إلزامياً خلال الفعالية، إلى جانب اعتماد التعاملات غير التلامسية، لضمان صحة وسلامة الحضور.

- «هنتر فودز» التي تتخذ من دبي مقراً لها فازت بجائزة «منتج التغليف الأكثر ابتكاراً».

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