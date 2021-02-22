مكتوم بن محمد: رؤية وتوجيهــــات محمد بن راشد وراء سرعة التعافي واستعادة أنشطة القــــطاعات الحيوية في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهات سموه المستمرة بتوفير البيئة الداعمة للأعمال، ومواصلة توثيق دور دبي في ضوء مسؤوليتها كشريك مؤثر، يضع أمام القطاع الخاص المحلي والعالمي كل الفرص التي تعينه على تحقيق النمو والازدهار، كانت سبباً مباشراً في تسريع وتيرة تعافي الإمارة من تبعات جائحة «كوفيد-19»، باتخاذ قرارات وتدابير سريعة وحاسمة، أسهمت في تجنب الأسوأ، والعودة إلى مباشرة الأعمال ضمن مختلف القطاعات الحيوية في دبي، ومن أهمها قطاع المعارض.

جاء ذلك بمناسبة افتتاح سموه، أمس، الدورة الـ26 من معرض «غلفود 2021»، أكبر حدث تجاري سنوي في قطاع الأغذية والمشروبات حول العالم، في مركز دبي التجاري العالمي، وتستمر أعمالها خمسة أيام، بمشاركة نحو 2500 شركة من 85 دولة، في أول فعالية عالمية مباشرة للقطاع منذ 12 شهراً.

إحكام التخطيط

وأوضح سمو نائب حاكم دبي، أن «إحكام التخطيط القائم على الرصد الدقيق للمعطيات المحيطة، والتحليل العلمي للحقائق والأرقام، وسرعة التنفيذ من خلال فرق عمل تباشر مهامها وفق استراتيجية متكاملة، والمرونة في مواكبة المتغيرات بكفاءة، عناصر تُمكّن دبي من ترسيخ دورها كمنصة رئيسة للأعمال والشركات والاستثمارات العالمية في المنطقة، انطلاقاً من تاريخ طويل للإمارة في هذا المجال، قامت خلاله بإرساء البنى التحتية، وتهيئة المناخ الداعم لكل من يسعى إلى الدخول إلى أسواق المنطقة، بما تحمله من فرص ضخمة بتعداد سكان يناهز ملياري نسمة». وقد تفقد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، جانباً من الأجنحة العالمية المشاركة في معرض «غلفود 2021»، والساعية لاغتنام الفرص والصفقات التجارية المميّزة التي يوفرها الحدث، الذي يأتي بعد عام كامل من التحديات، ليمهد لمرحلة جديدة من الصفقات والشراكات التجارية انطلاقاً من دبي.

الجناح الإيطالي

وتوقف سموه عند الجناح الإيطالي، وهو من أكبر الأجنحة العالمية المشاركة في الحدث هذا العام، ويضم أكثر من 120 شركة، ستسلط الضوء على مبادرات إيطاليا في مجال استدامة الغذاء والابتكار والنظام الغذائي الصحي، من خلال استعراض تشكيلة واسعة من المنتجات التي تشتهر بها إيطاليا، والتي يعد مطبخها ومأكولاتها ومنتجاتها الزراعية من الأشهر والأوسع انتشاراً عالمياً. فيما تُعد إيطاليا من كبرى الدول المنتجة والمصدرة للأغذية والمشروبات في العالم، وتقدر قيمة صادرتها من تلك المنتجات بنحو خمسة مليارات دولار سنوياً.

كما اطلع سمو نائب حاكم دبي، خلال جولته في معرض «غلفود 2021»، على جناح فرنسا، التي تعد من أبرز الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في ما يتعلق بالمنتجات الغذائية، إذ يضم الجناح معروضات لأكثر من 30 جهة، حرصت على الاستفادة من الفرص التي يتيحها الحدث عبر اللقاء المباشر مع أكبر صُنّاع ومنتجي المأكولات والمشروبات في المنطقة والعالم، وما تمثله هذه المنصة العالمية من مساحة نموذجية لتعزيز الشراكات التجارية، وعقد صفقات تدعم نمو هذا القطاع الحيوي، سواء على الصعيد الإقليمي أو العالمي.

الإجراءات الوقائية

وأثنى سموه على الإجراءات الوقائية المُتخذة من قبل مركز دبي التجاري العالمي، وكذلك الجهات العارضة، مؤكداً أن «سلامة العارضين والزوار أولوية تحظى بكل الاهتمام والعناية، إعمالاً لنهج دبي في توفير أعلى مستويات السلامة ضمن كل القطاعات الاقتصادية التي استأنفت نشاطها، وبما يعين على استكمال مسيرة التعافي، وتسريع وتيرتها بصورة تخدم الاقتصاد المحلي، وكذلك اقتصادات المنطقة والعالم»، معرباً سموه عن أمنياته لجميع المشاركين بالتوفيق والنجاح.

مركز استراتيجي

ويأتي انعقاد معرض «غلفود» هذا العام وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية دقيقة، كبرهان جديد يؤكد مكانة دبي كمركز استراتيجي للتجارة العالمية، ويبرز قدرتها على توفير بيئة الأعمال الآمنة والمثالية، وهو ما أسهم في تعزيز الاهتمام العالمي بالمشاركة الفعلية في هذه الدورة من المعرض.

ويُعد معرض «غلفود 2021» أبرز منصة تنافسية في مجال التوريد هذا العام، لما يتيحه للجهات العارضة من فرص لعقد اللقاءات المباشرة مع التجار المحتملين والباحثين عن الصفقات لأجود المنتجات، فيما سيوفر للزوار تجربة مميّزة مع أحدث الابتكارات والحلول التكنولوجية.

وتعود أبرز الأسماء في القطاع، التي لطالما سجلت حضوراً لافتاً في المعرض، للمشاركة في نسخة هذا العام، سواءً من إيطاليا وألمانيا وفرنسا وتركيا والنمسا، لتسجل حضوراً قوياً، فيما تشهد نسخة هذا العام مشاركات جديدة من أوزبكستان وجورجيا، مع تطلعهم لتسجيل حضورهم الأول في المنطقة بالاستفادة من فرص الأعمال التي يوفرها «غلفود 2021».

القطاعات الحيوية

وأعرب مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، هلال سعيد المري، عن خالص الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتوجيهات سموه التي مهّدت لاستئناف معظم أنشطة القطاعات الاقتصادية الحيوية في الإمارة، ومن أهمها قطاع المعارض.

وقال: «يسرنا استئناف التواصل مع قطاع الأغذية العالمي عبر منصة (غلفود 2021)، وتعكس الثقة الكبيرة التي يبديها القطاع بالمعرض مكانة دبي كبوابة استراتيجية لتجارة الأغذية والمشروبات، ورؤيتها المثالية في تمكين التواصل المباشر بين أكبر صنّاع النجاح وألمع العقول من الأسواق العالمية والناشئة، وذلك بفضل قدرتها الاستثنائية على تنظيم الفعاليات المباشرة، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة».

وأضاف: «معرض (غلفود 2020) كان الفعالية المباشرة الوحيدة للقطاع العام الماضي، ما أتاح لنا بناء رؤية معمّقة في القطاع، شجّعتنا لتنظيم أول فعالية مباشرة في عام 2021، مدفوعين بالاهتمام والدعم الكبير الذي أبداه شركاؤنا من قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة. واليوم، نشهد ثمرة هذه الجهود مع انطلاق أبرز فعالية تجارية للأغذية وسط بيئةٍ آمنة، وبمشاركة أبرز أسماء هذه الصناعة، ما يعزز ثقتنا بالصفقات والفرص التي ستوفرها دبي للمشاركين على مدى الأيام المقبلة».

فرص جديدة

وسلّطت الأزمة العالمية التي خلّفها وباء «كوفيد-19» الضوء على مجموعة من الفرص الجديدة التي يركّز المعرض عليها بشكلٍ خاص بمشاركة 110 من أبرز رواد قطاع الأغذية والمشروبات. إلى جانب ذلك، سيستضيف المعرض عدداً من أهم الخبراء في هذه الصناعة، الذين سيشاركون رؤاهم وتوقعاتهم لواقع القطاع الجديد.

وستشهد الجلسات النقاشية التي ستتخلل الحدث مشاركة القيادات التنفيذية من الشركات الرائدة، ضمن سلسلة التوريد «دي إتش إل» و«سكاي كارجو» التابعة لـ«طيران الإمارات»، وممثلي «مايكروسوفت» و«بيتزا هت» و«بيبسي»، إلى جانب التنفيذيين من أبرز الشركات الإقليمية، من ماجد الفطيم، و«مجموعة لولو الدولية»، وبعض الطهاة العالميين الحائزين نجمة ميشلان، وأهم الطهاة في دولة الإمارات.

ومع عودة المعرض في توقيت مثالي، والتزام مركز دبي التجاري العالمي ببروتوكولات الصحة والسلامة الصارمة، تسعى الجهات المشاركة إلى الاستفادة القصوى من الفرص التي يتيحها المعرض، الذي سيشكّل المحرك الدافع لحركة القطاع بشكلٍ واثق على مدى العام المقبل، وهي الرؤية التي يتفق معها العارضون المشاركون في المعرض.

قمة «غلفود»

تجمع قمة «غلفود للابتكار»، بين 22 و24 فبراير، أبرز المسؤولين الحكوميين، وعلماء الأغذية، وأبرز الطهاة، وقادة القطاع، لمناقشة أحدث الابتكارات والحلول الهادفة إلى إحداث نقلة نوعية في مستقبل قطاع الأغذية، والاستفادة من التوجهات الجديدة التي برزت خلال فترة جائحة «كوفيد-19».

وتظهر أهمية «قمة غلفود للابتكار» مع سعي العلامات العالمية والجهات المبتكرة وأبرز الموزعين للاستفادة من الفرص، والتواصل مع نظرائهم في القطاع، وعقد صفقات الأعمال الضخمة عبر المعرض.

وستلقي وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، مريم بنت محمد المهيري، اليوم، كلمة افتتاحية، تناقش خلالها استراتيجية الأمن الغذائي الهادفة إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات في مصاف الدول الـ10 الأولى على مؤشر الأمن الغذائي العالمي، وتناقش تفاصيل هذه الاستراتيجية، وإمكانية إرساء بيئة صناعية وسوقية داعمة لتحقيق أهدافها.

كما تناقش القمة، على مدار أيامها الثلاثة، مجموعة موضوعات متنوعة، بما فيها التكيف مع أنماط الحياة الأكثر صحة واستدامة، والفرص المتاحة في سلسلة التوريد، والسياحة والتجزئة، والاستفادة من الحلول التكنولوجية الناشئة والمستقبلية في مجال الأغذية.

كما يستضيف معرض «غلفود 2021» سلسلة متحدثي مجتمع التسويق، التي ستنعقد اليوم في القاعة 2 بالشراكة مع جمعية التسويق. وتستضيف الجلسات ألمع العقول وصناع النجاح في مجال الأغذية والمشروبات، لمعالجة قضايا ملحّة، مثل تفضيلات المستهلكين المتطورة، والاستراتيجيات المستقبلية.

وتستهدف الجلسات مجموعة من خبراء التسويق في الأسواق والقطاعات المختلفة ذات الصلة بالسلع الاستهلاكية سريعة التداول، بمن فيهم الرئيس التنفيذي لشؤون التسويق بشركة «مايكروسوفت» الشرق الأوسط وإفريقيا، بيتر ديبينديكتيس، الذي سيناقش موضوع التسويق الهادف، والرئيسة التنفيذية لشؤون العلامة التجارية لدى «بيتزا هت» في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، بيفرلي دي كروز، وستناقش موضوع الأغذية، وإطلاق المنتجات رقمياً، بما يلبي احتياجات المستهلك أثناء وبعد «كوفيد-19».

وسيشارك في جلسة الظهيرة الرئيس التنفيذي للتسويق في «بيبسيكو» في إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، مصطفى شمس الدين، ومديرة المبيعات والتسويق في مجموعة ماجد الفطيم، ماريا جيديون، لمناقشة موضوع مستقبل التسويق والإعلان عن المنتجات الغذائية.

نائب حاكم دبي:

• «المرونة في مواكبة المتغيرات بكفاءة تُمكّن دبي من ترسيخ دورها كمنصة رئيسة للاستثمارات العالمية في المنطقة».

• «دبي قامت بإرساء البنى التحتية وتهيئة المناخ الداعم لكل من يسعى للدخول إلى أسواق المنطقة».

• «سلامة العارضين والزوار أولوية تحظى بكل الاهتمام والعناية».

معايير السلامة

يعتمد معرض «غلفود 2021» مجموعة صارمة من إجراءات السلامة والنظافة والتعقيم. وأثبت مركز دبي التجاري العالمي قدرته على تأمين بيئة أعمال مباشرة، تُعد الأكثر أماناً، واستضافة فعاليات عالمية المستوى، في ظل تطبيق أعلى المعايير المتعلقة بإجراءات السلامة، وتُعد استضافته لأسبوع «جيتكس» للتقنية، الذي أُقيم أخيراً، وكان الفعالية المباشرة الوحيدة التي شهدها قطاع التكنولوجيا في 2020، خير دليل على هذه الإمكانات. واستضافت الفعالية، التي انعقدت في ديسمبر الماضي، عشرات الآلاف من الزوار المحليين والدوليين، الذين أعرب 96% منهم عن حصولهم على تجربة «آمنة» و«آمنة للغاية» أثناء حضور المعرض.

تشديد البروتوكولات

نظراً للأهمية البالغة لعرض عيّنات المنتجات ومناولة المواد الغذائية خلال معرض «غلفود»، تم تشديد البروتوكولات الموثوقة المعمول بها لدى مركز دبي التجاري العالمي، ضمن نسخة «غلفود» لعام 2021، بالتنسيق الكامل مع هيئة الصحة بدبي وبلدية دبي، بهدف توفير ظروف أكثر أماناً لزوار المعرض والمشاركين فيه. ويعد ارتداء الكمامات واحترام مبادئ التباعد الاجتماعي إلزامياً خلال الفعالية، إلى جانب اعتماد التعاملات غير التلامسية لضمان صحة وسلامة جميع الوفود والمندوبين. يشار إلى أنه لن تتوافر إمكانية التسجيل في موقع الفعالية، ويُشترط التسجيل مسبقاً عن طريق الإنترنت عبر الرابط: www.gulfood.com.

إلهام الكفاءات الواعدة

توفر منصة «حوارات الطهاة» لزوار «غلفود 2021» فرصةً حصرية لمقابلة أبرز الأسماء العالمية في قطاع المطاعم والطهاة والكتاب وأخصائي الأغذية، والتعرف منهم إلى رؤاهم وخبراتهم وشغفهم وإبداعاتهم. وتستمر الحوارات حتى 24 فبراير في القاعة رقم 8.

وستشهد المنصة مجموعة مميزة من الجلسات، بما في ذلك جلسة خاصة للشيف الإيطالي الشهير، نوربرت نيديركوفلر، الحائز «ثلاث نجوم ميشلان»، تحت عنوان «المأكولات الفاخرة من مكونات برية».

إلى جانب ذلك، ستشهد المنصة إطلاق «نادي الطهاة»، وهو أول فعالية من نوعها على المستوى العالمي.

ورش عمل

انطلاقاً من مكانته المحورية في قطاع الأغذية العالمي، سيسلّط «غلفود 2021» الضوء على مستقبل القطاع عبر ورش عمل «فيرست إن فوود»، التي تستضيف أبرز خبراء القطاع لمناقشة موضوعات سلامة الغذاء والابتكار، والاستدامة وتصميم الأغذية والمشروبات.

وتشهد سلسلة «نكهات من العالم» مشاركة 31 اسماً رائداً في قطاع المأكولات، بمن في ذلك بعض الطهاة الحائزين خمس نجوم ميشلان من ألمانيا وإيطاليا والبرتغال، لتقديم الجلسات التخصصية، وفنون تحضير الباستا والبيتزا، وغيرها من الموضوعات. وتنطلق الفعاليات اليوم في القاعة رقم 8، وتستمر على مدى خمسة أيام.

• «غلفود 2021» أول فعالية عالمية مباشرة للقطاع منذ 12 شهراً.

• المعرض أكبر حدث تجاري سنوي في قطاع الأغذية والمشروبات حول العالم.

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