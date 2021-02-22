«فلاي دبي» توسّع شبكتها إلى 72 وجهة عالمية و50 لـ«الشحن الجوي»

المصدر: أزاد عيشو - دبي

كشفت شركة «فلاي دبي» للطيران عن توسيع شبكة خطوطها لتصل إلى 72 وجهة عالمية، في وقت تعمل على زيادة عملياتها بشكل مطرد، مشيرة إلى مؤشرات إيجابية بخصوص الطلب على السفر، مع عودتها إلى هذه الوجهات.

وذكرت لـ«الإمارات اليوم» أن خدماتها للشحن الجوي تخدم حالياً 50 وجهة في 34 دولة، لافتة إلى توفيرها، أثناء فترة الإغلاق والقيود التي فرضت على السفر، مرونة لجميع الحجوزات التي تأثرت بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وجهات جديدة

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث، إن الشركة وسّعت شبكتها لتصل إلى 72 وجهة عالمية، مؤكداً أن الناقلة تعمل على زيادة عملياتها بشكل مطرد، وقد أعلنت، أخيراً، عن بدء الرحلات إلى عدد من الوجهات، بما فيها وجهات كولومبو، والدوحة، وإسطنبول، وجزر المالديف.

وأضاف الغيث لـ«الإمارات اليوم»: «نتطلع أيضاً إلى وجهات جديدة ستنضم إلى شبكتنا، مثل مالطا في 12 مايو، وسالزبورغ في 13 مايو 2021، كما سنستأنف الرحلات إلى وجهتَي كاتانيا ونابولي في مايو أيضاً»، لافتاً إلى بدء الرحلات، خلال فبراير الجاري، إلى وجهتين شهيرتين على شبكة «فلاي دبي» هما كولمبو وتبليسي، إذ ستبدأ الرحلات في البداية بواقع رحلتين في الأسبوع، اعتباراً من 20 فبراير، في وقت ستكون «فلاي دبي» أول شركة طيران توفر رحلات مباشرة إلى مينسك، التي ستنضم إلى شبكة الناقلة للمرة الأولى بثلاث رحلات في الأسبوع.

حالة الطلب

وحول الطلب على الوجهات الجديدة التي استأنفت الناقلة رحلاتها إليها أخيراً، أكد الغيث وجود مؤشرات إيجابية مع عودة الناقلة إلى هذه الوجهات، في وقت تتطلع إلى تعزيز وجودها في هذه الأسواق، مع زيادة حركة السفر من دبي وإليها.

وتابع الغيث: «نشهد طلباً متزايداً على رحلاتنا إلى جزر المالديف، إذ نواصل زيادة وتيرة الرحلات لأولئك المسافرين الباحثين عن أشعة الشمس والشواطئ والهدوء، كما تشهد وجهات مثل زنجبار، وكييف، وصوفيا، وبوخارست، وبراغ، وألماتي، ونور سلطان، وطشقند، ويريفان وعنتيبي، طلباً جيداً».

«فلاي دبي للشحن»

وذكر الغيث أن «فلاي دبي للشحن» تخدم في الوقت الحالي 50 وجهة في 34 دولة، مشيراً إلى أن من أبرز السلع والمنتجات التي تنقلها: المواد الغذائية، والأدوية، ومنتجات وسلع التجارة الإلكترونية، والبريد السريع، واللحوم، والفواكه والخضراوات، والحيوانات ذات القيمة، والحيوانات الحية، وقال إن الشركة أعلنت، الأسبوع الماضي، عن حصولها على موافقة الهيئة العامة للطيران المدني لنقل منتجات البضائع الخطرة.

أسعار التذاكر

وبخصوص مستوى أسعار تذاكر الطيران خلال العام الجاري، قال الغيث إن هناك عوامل عدة تتأثر بها أسعار التذاكر منها الطلب ومواسم السفر.

وأوضح: «أسعارنا منافسة جداً، ونحن نوفر باقات سعرية تلائم مختلف شرائح المسافرين من خلال باقات (عطلات فلاي دبي)، التي تشمل الرحلات والإقامة في الفنادق والجولات السياحية والتنقلات، كما أن (فلاي دبي) توفر لمسافريها تغطية تأمينية شاملة ضد (كوفيد-19)، وفرصة لترقية درجة السفر على وجهات مختارة».

سياسة المرونة

وأكد الغيث أن الشركة وفرت، أثناء فترة الإغلاق والقيود التي فرضت على السفر، مرونة لجميع الحجوزات التي تأثرت بسبب الجائحة، وأوضح: «إذا تم إلغاء رحلة المسافر فإنه يمكن له طلب استرداد قيمة التذكرة من خلال قسيمة (فلاي دبي) التي ستكون صالحة لمدة 12 شهراً من تاريخ إصدارها، في وقت يمكن استخدام القسيمة لحجز رحلات (فلاي دبي) أو دفع رسوم إضافية اختيارية».

وأضاف أنه يمكن للمسافرين كذلك، اختيار الحجز للسفر على الرحلة التالية المتاحة حسب توافرها، وإذا رغب أحد الركاب في تغيير خطط سفره، يمكنه إعادة الحجز للسفر في تاريخ لاحق، وفقاً لقواعد الأسعار المعمول بها، وتوافر الرحلات، أو طلب استرداد قسيمة «فلاي دبي»، بحيث يتم تطبيق قواعد الأسعار المعمول بها.

عودة «737 ماكس» للخدمة

كشفت «فلاي دبي» أنه بعد إعلان الهيئة العامة للطيران المدني، عن تحديد معايير عودة طائرة «بوينغ 737 ماكس» إلى الخدمة، فإنها ستبدأ إعداد الطائرة لخدمة المسافرين، إثر عملية مراجعة شاملة لمدة 20 شهراً، شملت الشركة المصنّعة، والمنظّمين، والمهندسين، والباحثين، والطيارين، الذين كان هدفهم الرئيس والوحيد إعادة الطائرة بأمان إلى الخدمة.

وذكرت أن فريق الهندسة والصيانة في «فلاي دبي» ينفذ حالياً جدول أعمال عودة الطائرة للخدمة، في وقت سيخضع كل طيار إلى تدريب القاعات الدراسية الإضافية، وتدريبات كاملة على جهاز محاكاة الطيران، قبل أن يُسمح لهم بقيادة «بوينغ 737 ماكس»، مؤكدة أن هذا البرنامج التدريبي يتجاوز المتطلبات التنظيمية.

الشراكة مع «طيران الإمارات»

توفر شراكة «فلاي دبي» الموسعة بالرمز مع «طيران الإمارات» للمسافرين رحلات ربط أكثر سلاسة، من خلال مطار دبي الدولي، الذي يعدّ مركزاً عالمياً للطيران، ويوفر رحلات إلى أكثر من 155 وجهة بين كل من «طيران الإمارات» وشبكة «فلاي دبي»، بما في ذلك أستراليا، والمحيط الهندي، واليابان، وجنوب آسيا، والولايات المتحدة.

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