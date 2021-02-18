«اتصالات» توفر عروضاً لحاملي بطاقة «ذخر» لكبار المواطنين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «اتصالات» أمس، عن توفيرها باقة من الخصومات والعروض المخصّصة لحاملي بطاقة «ذخر» لكبار المواطنين التي تصدرها هيئة تنمية المجتمع بدبي، وذلك انطلاقاً من حرصها على المشاركة الفعالة في مختلف مبادرات المسؤولية المجتمعية الهادفة إلى إسعاد أفراد المجتمع.

وأوضحت «اتصالات» في بيان أنه بموجب هذه الشراكة الجديدة يحصل حاملو بطاقة «ذخر» لكبار المواطنين على خصم بنسبة 20% على باقات «Freedom» المفوترة من فئات (225 درهماً، 275 درهماً، 500 درهم)، إضافة إلى الأولوية في الرد على مكالماتهم عند الاتصال بمركز خدمة العملاء، والأولوية في معالجة شكاواهم واستقبالهم لدى فروع «اتصالات».

وأضافت أنه يمكن تفعيل هذا العرض لدى مراكز المبيعات التابعة لـ«اتصالات»، على حساب هاتف متحرك واحد مسجل باسم حامل البطاقة وفقاً للهوية الإماراتية.

وقال النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في «مجموعة اتصالات»، أحمد بن علي: «يسعدنا الانضمام إلى بطاقة (ذخر) التي توفرها هيئة تنمية المجتمع لكبار المواطنين بهدف إسعادهم وتيسير احتياجاتهم، حيث تنسجم هذه الخطوة مع جهودنا المتواصلة نحو المشاركة في مختلف مبادرات المسؤولية المجتمعية».

وأكد بن علي، أن «اتصالات» تولي اهتماماً بالغاً بجميع شرائح المجتمع وتنتهج ضمن استراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية مفهوماً خاصاً للتعامل مع احتياجاتهم والارتقاء بالمعايير النوعية لحياتهم اليومية، مشيراً إلى أن «اتصالات» تؤمن بالدور البارز لفئة كبار المواطنين في المجتمع، باعتبارهم القدوة والخير ودعاة الحفاظ على التقاليد والموروث الأصيل.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع بدبي، حريز المر بن حريز، إن انضمام شركة «اتصالات» إلى قائمة شركاء بطاقة «ذخر»، يؤكد أهمية العمل المشترك والتعاون بين مختلف القطاعات والجهات لتحقيق أهداف التنمية المجتمعية وتعزيز رفاه أفراد المجتمع، مؤكداً أن إسعاد كبار المواطنين وتخفيف أعبائهم واجب اجتماعي يشترك فيه الجميع.

وأضاف، أن هيئة تنمية المجتمع، توفر بطاقة «ذخر» لجميع كبار المواطنين في إمارة دبي، بهدف تخفيف أعبائهم المادية وتسهيل حصولهم على الخدمات، موضحاً أنه تشارك في البطاقة حالياً 166 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة.

وتابع بن حريز، أنه «إضافة إلى برامج ومبادرات الهيئة، يسعدنا التعاون مع مختلف موفري الخدمات في الدولة لطرح برامج ومبادرات جديدة تلبي احتياجات أفراد المجتمع».

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