انخفاض مؤشر الأسعار السنوي في دبي 4.42% خلال يناير

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد مركز دبي للإحصاء بأن المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك انخفض بنسبة 4.42%، في يناير 2021، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضح المركز في تقرير، أمس، أن ذلك الانخفاض يعود إلى أنخفاض أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 8.83%، التي خفضت المؤشر بمقدار 3.60 نقاط، فضلاً عن انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 6.68% التي خفضت المؤشر بمقدار 0.74 نقطة، إضافة إلى انخفاض أسعار قسم الترفيه والثقافة بنسبة 8.93%، التي خفضت المؤشر بمقدار 0.18 نقطة، كما تراجعت أسعار قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.08% التي خفضت المؤشر بمقدار 0.07 نقطة، علاوة على انخفاض أسعار قسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 2.57%، التي خفضت المؤشر بمقدار 0.05 نقطة، وقسم الصحة بنسبة 0.01%.

ووفقاً للتقرير، فإنه في المقابل ارتفعت أسعار كل من: قسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.9%، التي دفعت المؤشر بمقدار 0.12 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.64%، التي رفعت المؤشر بمقدار 0.03 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.63%، التي دفعت المؤشر بمقدار 0.03 نقطة، وقسم التعليم بنسبة 0.36% التي زادت المؤشر بمقدار 0.03 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.13%، التي دفعت المؤشر بمقدار 0.01 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 0.10%.

إلى ذلك، انخفض المؤشر الشهري العام لأسعار المستهلك في يناير 2021 مقارنة بشهر ديسمبر 2020 بنسبة 0.67%، نتيجة انخفاض أسعار كل من: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 1.01%، التي خفضت المؤشر بمقدار 0.40 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 7.26%، التي خفضت المؤشر بمقدار 0.15 نقطة، وقسم النقل بنسبة 0.82%، التي خفضت المؤشر بمقدار 0.09 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.31%، التي خفضت المؤشر بمقدار 0.08 نقطة، وقسم الصحة بنسبة 0.07%، وقسم التبغ بنسبة 0.03%.

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