«حُرّة الحمرية» تروج لـ «مجمع الشارقة للأغذية» في «غلفود 2021»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة عن انتهاء استعداداتها للمشاركة في الدورة 26 من «معرض الخليج للأغذية - غلفود 2021» الذي ستقام فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي من 21 لغاية 24 فبراير الجاري. وأفادت في بيان لها أمس، بأن المشاركة تتمحور حول تعريف العارضين والزوار بالحوافز التي توفرها المنطقة للشركات، وإبراز دورها كمساهم رئيس في دعم تجارة الأغذية في الإمارات، فضلاً عن الدور الحيوي الذي تقوم به كوجهة بارزة لتمكين العلامات التجارية ضمن القطاع العالمي للأغذية من الوصول إلى الفرص الواعدة المتوافرة في الأسواق المحلية والإقليمية.

وستسلط «حرة الحمرية» من خلال جناحها، الضوء على مشروعها «مجمع الشارقة للأغذية»، الذي يعد أول وأكبر مدينة متكاملة لصناعة وتجارة المواد الغذائية وإعادة تعبئتها وتغليفها على مستوى الدولة والمنطقة، ويضم 1700 شركة، لافتة إلى أن المشروع يتكون من أراضٍ ومخازن ومكاتب وخدمات ومرافق متنوعة، ويمتد على مساحة إجمالية تزيد على 11 مليون قدم مربعة، ويوفر قطع أراضٍ ابتداء من 2500 متر مربع، إضافة إلى الرخص والأنشطة ذات الصلة بصناعة الأغذية.

وقال مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، سعود سالم المزروعي، إن «غلفود» يعد أهم ملتقى لقادة القطاع الغذائي في العالم، كونه يبحث آخر الابتكارات التي تتعلق بالقطاع ومستقبله، وكيفية الاستعداد لمواكبة تغيراته، لذلك تحرص هيئة المنطقة الحرة بالحمرية على المشاركة سنوياً في المعرض لتفعيل قنوات التواصل المباشر مع صنّاع القرار والرواد والمستثمرين الإقليميين والدوليين الذين يتطلعون إلى توظيف الفرص الناشئة ضمن قطاع الصناعات الغذائية، مؤكداً أن «مجمع الشارقة للأغذية» يلعب دوراً حيوياً في تعزيز الأمن الغذائي للدولة والمنطقة، عبر استقطابه أهم الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الغذائية.

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