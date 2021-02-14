مشروع تحت الإنجاز.. «جويا بلانكا».. 313 وحدة سكنية فاخرة «خضراء» في «أرجان»

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعتبر «جويا بلانكا» أول مشروع سكني «أخضر» في منطقة أرجان بدبي، وهو من تطوير شركة «غرين يارد للتطوير العقاري».

تبلغ كلفة المشروع 150 مليون درهم، وقد اعتمد معايير المدن المستدامة من حيث خفض الطاقة المستخدمة.

يوفر المشروع 313 وحدة سكنية فاخرة، بواقع 153 استديو، و151 شقة مؤلفة من غرفة واحدة، وتسع شقق ذات غرفتين. وسيتاح للمشترين والمستثمرين خطط سداد مرنة تصل إلى خمس سنوات، مع دفعة أولى تبلغ 10%.

يذكر أن عملية التسعير في المشروع منافسة جداً، إذ تبدأ قيمة الوحدات السكنية لفئة «استديو» بأسعار فوق 300 ألف درهم بقليل.

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