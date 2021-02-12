«ميرال» تفتتح «هيلتون أبوظبي جزيرة ياس» 18 فبراير

المصدر: أبوظبي - وام

كشفت شركة «ميرال»، مطور الوجهات في أبوظبي أمس، عن افتتاح فندق «هيلتون أبوظبي جزيرة ياس» في 18 فبراير الجاري، الذي يتميز بموقعه وإطلالته في «ياس باي» ضمن منطقة «الواجهة البحرية»، حيث يوفر 545 غرفة ونادياً شاطئياً مميزاً.

ويعد «هيلتون أبوظبي جزيرة ياس» جزءاً من استثمارات «ميرال» التي تبلغ أربعة مليارات درهم في مشروع «ياس باي»، الذي يصل إجمالي استثماراته إلى 12 مليار درهم.

ويتألف المشروع من ثلاث مناطق تقام على مساحة 14 مليون قدم مربعة في القسم الجنوبي من جزيرة ياس، وهي «الواجهة البحرية»، إذ يوجد «هيلتون أبوظبي جزيرة ياس»، ومنطقة «ذا ريزيدنسز» السكنية، و«المنطقة الإبداعية - ياس».

ومن المنتظر عند اكتمال أعماله أن يستقطب «ياس باي» نحو 15 ألفاً من السكان، و10 آلاف موظف.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة ميرال، محمد خليفة المبارك، إن «(هيلتون أبوظبي جزيرة ياس) يسهم في إثراء محفظة مشروعات الترفيه والاستجمام الموجودة على (ياس باي)، بما يعزز رؤيتنا لهذه لواجهة البحرية المميزة، كما يرسخ ذلك المكانة التي تحظى بها جزيرة ياس كوجهة عالمية رائدة للترفيه والاستجمام والأعمال، ويشكل إنجازاً آخر في مسيرتنا نحو تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة لإمارة أبوظبي».

ويقدم «هيلتون أبوظبي جزيرة ياس» مجموعة متنوعة من المرافق المتميزة إلى جانب النادي الشاطئي، إذ يوفر العديد من خيارات المطاعم والمقاهي المميزة الأخرى، ونادياً مخصصاً ومجهزاً بالكامل للأطفال، و«سبا»، ومركز مؤتمرات متعدد الأغراض.

ويقع الفندق على مقربة من المدن الترفيهية ومرافق الاستجمام الأخرى في جزيرة ياس، ويقدم لضيوفه خيارات إقامة فاخرة خلال استمتاعهم بتجربة كل ما تقدمه الجزيرة.

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