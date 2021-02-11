«دناتا للتموين» تعتمد الإرشادات الجديدة المتعلقة بـ «كوفيد-19»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكّدت شركة «دناتا» العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الجوية، التزامها بتوفير أعلى معايير الصحة والسلامة باستمرار، عبر عملياتها العالمية للتموين.

وأفادت الشركة في بيان لها، أمس، بأنها اعتمدت المبادئ التوجيهية الجديدة للصناعة الصادرة عن الاتحاد الدولي لخدمات الطيران، ورابطة تموين شركات الطيران، إذ تدعم هذه المبادئ صناعتي الطيران وتموين الطائرات في العالم، لأنها تتضمن إرشادات وإجراءات استجابة لجائحة «كوفيد-19».

وقال نائب رئيس أول «دناتا للتموين»، روبن باجيت: «صناعتنا آمنة بطبيعتها، وخاضعة للتنظيم على نطاق واسع، ويجري تدقيقها بانتظام من قبل الصناعة وشركائنا، كما توفر المبادئ التوجيهية الجديدة درجات أعلى من الإرشادات، ومرجعية على مستوى الصناعة، لتعزيز الإجراءات والعمليات الصارمة المتعلقة بـ(كوفيد-19)، التي ننفذها محلياً وعالمياً. والأهم من ذلك، أننا نوفر للمسافرين الثقة بأن منتجاتنا وخدماتنا يجري إعدادها بأقصى قدر من الاهتمام بالصحة والسلامة».

وتعزز الإرشادات إجراءات «دناتا» الصارمة للسلامة الخاصة بـ«كوفيد-19»، التي تعتمدها الشركة منذ بدء انتشار الجائحة، والتي تشمل اختبارات على نطاق واسع لدرجة الحرارة، والتباعد داخل المرافق، وتقييد الوصول إليها وتشديد تدقيق المورّدين.

وتتوقع «دناتا» أن تسهم الجائحة في ابتكارات في الصناعة على المدى الطويل، مع إعادة الناقلات الجوية النظر في منتجاتها وخدماتها، واعتماد الخدمات المبتكرة للطلب والتسليم مسبقاً، واستمرار نمو تجارة التجزئة على متن الطائرات.

يشار إلى أن «دناتا» تقدم خدماتها لأكثر من 300 ناقلة جوية، فيما يدير قسم التموين في الشركة فريق متخصص يقدم خدمات ومنتجات تجزئة على متن الطائرات، وحلول الأطعمة والمشروبات من 65 منشأة في 12 دولة.

«دناتا» تقدم خدماتها لأكثر من 300 ناقلة جوية.

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