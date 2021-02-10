«مالية الشارقة» تتيح خدمة الاسترداد النقدي الآلي

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

وقّعت دائرة المالية المركزية في الشارقة اتفاقية تعاون مع مصرف الشارقة الإسلامي، لتقديم خدمة الاسترداد النقدي الآلي لرصيد المحفظة الرقمية.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن مدير إدارة الخدمات المساندة في «مالية الشارقة»، عائشة عبدالله الحوسني، ورئيس الخدمات المصرفية الرقمية في «الشارقة الإسلامي»، وليد العمودي، وقعا الاتفاقية في مقر دائرة المالية.

وتتضمن الاتفاقية الاسترداد الآلي لرصيد المحفظة الرقمية بنظام الإيصال الذكي (تحصيل إلى الحساب البنكي المعتمد لعميل حكومة الشارقة)، كما سيتم مباشرة الخطط المستقبلية مع مصرف الشارقة الإسلامي في معالجة استرداد الأمانات للجهات الحكومية والاسترداد النقدي.

وقالت مدير إدارة الحسابات في «مالية الشارقة»، أروى العويس، إن «إطلاق هذه الخدمة الجديدة يسهم في تعزيز كفاءة النظام المالي لحكومة الشارقة، ويسهل على المتعاملين من الأفراد والمؤسسات الحصول على خدمات جديدة».

من جهته، قال العمودي إن «مصرف الشارقة الإسلامي، يسعى دائماً إلى تعزيز شراكاته مع الجهات الحكومية، المحلية والاتحادية، بهدف التسهيل على المتعاملين من خلال توفير مرونة أكبر في آليات الدفع والاسترداد النقدي».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news