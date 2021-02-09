خدمات مالية.. كلمة المرور لمرة واحدة

المصدر: إعداد: أمل المنشاوي

كلمة المرور لمرة واحدة أو «أو تي بي»، هي رمز مكون من ثمانية أرقام، يرسله النظام في البنك إلى العميل عبر رسالة نصية قصيرة إلى الهاتف المحمول أو عبر البريد الإلكتروني عند طلب إجراء بعض المعاملات عبر الإنترنت، حيث يطلب من العميل التوثيق لمرة ثانية كشرط إلزامي لإتمام بعض المعاملات.

وتستمر صلاحية كلمة المرور لمرة واحدة لمدة تراوح بين خمس و10 دقائق منذ تكوينها، ثم تنتهي صلاحيتها بعد ذلك.

وفي حال انتهاء صلاحية كلمة المرور لمرة واحدة، على العميل إلغاء المعاملة وإعادة طلبها، ليقوم النظام بتكوين كلمة مرور أخرى من جديد.

وكما يشير المصطلح المستخدم لهذه العملية، فإن كلمة المرور لمرة واحدة، لا يمكن استخدامها لأكثر من مرة، بل يتم تكوين كلمة مرور متغيرة لكل عملية.

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