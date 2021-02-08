«دبي المالي العالمي» يعزّز المنظومة الرقمية للشركات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّع مركز دبي المالي العالمي، وشركة Tradeling، منصة التسوق الإلكتروني سريعة النمو والموجهة لمعاملات الشركات في المنطقة، اتفاقية تهدف إلى تسريع وتيرة تطوير السوق الرقمية الموجهة لمعاملات الشركات في المنطقة، إضافة إلى توفير فرص رعاية المهارات المحلية لتمكينها من شغل الوظائف في قطاع التجارة الإلكترونية سريع النمو.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، والرئيس التنفيذي لمنصة Tradeling، محمد شبيب، وقعا الاتفاقية خلال فعالية شهدت حضور كبار المسؤولين من كلا الجانبين.

وتتضمن أهداف الشراكة الجديدة، التعريف بمنصة Tradeling بين الشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي، إلى جانب تعزيز الريادة الفكرية بشأن مستقبل القطاع المالي والتجارة الرقمية بين الشركات، ومساعدة الشركات العاملة في المركز المالي على إيجاد مصادر رقمية فعالة لتمويل مشروعاتها والحد من التكاليف.

وبموجب الاتفاقية، تتعاون Tradeling مع الشركات المدفوعة بالابتكار في مركز دبي المالي العالمي، لتطوير قدرات جديدة من شأنها تعزيز المكانة الرائدة للمنصة الرقمية باعتبارها سوقاً إلكترونية موثوقة وموجهة لمعاملات الشركات، إلى جانب المساهمة في تطوير منظومة رقمية مخصصة للمعاملات التجارية بين الشركات.

وقال أميري إن «مركز دبي المالي العالمي، يوفر منصة حيوية للشركات الناشئة القائمة على الابتكار وشركات التكنولوجيا المالية لتعزيز حضورها الإقليمي، وتعزيز نجاحها في المنطقة».

وأضاف: «من خلال نهجها المبتكر كمنصة تسوق إلكتروني موجهة لمعاملات الشركات، تطورت Tradeling لتصبح شركة صاعدة وطموحة انطلاقاً من دبي، حيث يمكن لشركات مركز دبي المالي العالمي اليوم الاستفادة من منصتها للارتقاء بكفاءتها التشغيلية والحصول على المنتجات والخدمات عبر الإنترنت بسهولة وفاعلية، إضافة إلى استكشاف خيارات دمج الخدمات المالية في المنصة».

من جهته، قال شبيب إن «مركز دبي المالي العالمي، نجح خلال فترة زمنية قصيرة في تحويل مشهد ريادة الأعمال المالية في المنطقة عبر ترحيبه بالشركات والمهارات العالمية ودفع عجلة التجارة الإلكترونية في المنطقة».

وأضاف: «تنطوي شراكتنا مع مركز دبي المالي العالمي على قيمة استراتيجية بالغة، فهي تتيح لنا فرصة التواصل مع الشركات التي تتخذ من المركز المالي مقراً لها وتمكينها من تسخير منصتنا لتعزيز حضور أعمالها، لاسيما أن الشركات تتجه اليوم نحو المفاهيم الرقمية في المقام الأول».

• الشراكة الجديدة تسهم في تطوير منظومة مخصصة للمعاملات التجارية بين الشركات.

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