«دبي للسلع المتعددة» يطلق حزمتي أسعار مرنة لتأسيس الشركات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، أمس، عن إطلاق حزمتين تحفيزيتين جديدتين لدعم الشركات من جميع الأحجام التي تتطلع إلى تأسيس عملياتها انطلاقاً من دبي، حيث تضمن لهم تقليص التكاليف بنسبة تصل إلى 24%.

وتُعد هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها المركز خصومات عديدة ضمن حزم الأسعار المرنة لدعم الأعمال.

وأوضح المركز في بيان، أن الحزمة الأولى «JumpStart»، المُصممة خصيصاً لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، تقدم باقة من الخصومات بنسبة تصل إلى 24% على التراخيص وحلول الأعمال الأساسية داخل مركز دبي للسلع المتعددة، بما في ذلك الحلول المكتبية المرنة، وتأشيرات الإقامة في دولة الإمارات، وخطط السداد المرنة، والوصول إلى فرص الأعمال الجديدة من خلال منصّة تابعة للمركز.

وأضاف أن هذه الحزمة تتوافر ضمن خيارات عدة على مدار عام أو عامين أو ثلاثة أعوام.

وبالنسبة للشركات المتوسطة والكبيرة، خصص «دبي للسلع المتعددة» حزمة «Prime Plus»، التي توفر خيار تأسيس الأعمال والشركات بشكل سريع ومرونة عالية، مع خصومات عند استصدار التراخيص.

وتتوافر هذه الحزمة مع تراخيص الشركات الممتدة لثلاث سنوات، بجانب خطط سداد مرنة ودعم مخصص عند تقديم الطلبات، إضافة إلى خصم بنسبة 20% عند الحصول على ترخيص إضافي، من بين امتيازات أخرى.

وتشمل حزم الدعم الشركات الجديدة اعتباراً من فبراير الجاري، وتُعد استكمالاً لحزمة دعم الأعمال التي أطلقتها المنطقة الحرة التابعة للمركز الحائزة الجوائز، والتي استهدفت تعزيز مستويات المرونة الاقتصادية والمالية للشركات المُسجلة والجديدة، على خلفية الوضع الاقتصادي العالمي الراهن.

حلول متنوعة

قال المدير التنفيذي للمنطقة الحرة في مركز دبي للسلع المتعددة، أحمد حمزة، إن «التركيز الرئيس للمركز ينصب على تمكين كل من رواد الأعمال والشركات من تأسيس أعمالهم في دبي بأقل قدر من المخاوف، حتى يتمكنوا من التركيز على تنمية عملياتهم».

وأشار إلى أن «الحزم تشمل مجموعة متنوعة من الحلول التي توفر خيارات وقيمة أكبر للشركات»، مضيفاً: «خلال تقديم منتجات سريعة ومرنة، نواصل تعزيز سهولة ممارسة الأعمال في دبي».

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