199.4 مليون درهم ميزانية جناح المملكة المتحدة في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: أزاد عيشو - دبي

كشفت المفوض العام البريطاني في «إكسبو 2020 دبي»، لورا فولكنر، أن قيمة عقد البناء للجناح البريطاني في المعرض تبلغ 21 مليون جنيه إسترليني (نحو 99.7 ملايين درهم)، فيما تبلغ الميزانية الإجمالية لهذا المشروع الحكومي 40 مليون جنيه إسترليني (199.4 مليون درهم).

وأكدت، لـ«الإمارات اليوم»، إنجاز نحو 60% من أعمال بناء الجناح، فيما يتوقع الانتهاء منه في مايو 2021.

الجناح البريطاني

وتفصيلاً، قالت المفوض العام البريطاني في «إكسبو 2020 دبي»، لورا فولكنر، إنه تم إنجاز نحو 60% من أعمال بناء جناح المملكة المتحدة في المعرض الدولي، مع وصول نسبة الإنجاز في البنية التحتية إلى 96%، والفوقية إلى 37%، مقابل 48% للواجهة وأعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية، و15% للتشطيبات.

وأضافت أنه تم البدء في تركيب الزجاج الذي سيشكل الجدران الخارجية لمنطقة الطابق الأرضي «ويدج»، وذلك لإحاطة منطقة الإقامة الرئيسة في الجناح، لتكون مقاومة للعوامل الجوية.

مستقبل مشترك

وأوضحت فولكنر أن جناح المملكة المتحدة مستوحى من أحد مشروعات عالم الفيزياء «ستيفن هوكينغ» الأخيرة، والذي يسمى «رسالة الاختراق»، التي دعت الناس من أنحاء العالم إلى التفكير بالرسالة التي سننقلها للتعبير عن أنفسنا ككوكب واحد، إذا واجهنا يوماً ما حضارات متقدمة أخرى في الفضاء.

وأكدت أن الجناح سيسمح للناس من جميع أنحاء العالم، بالإسهام في رسالة جماعية، وسيعرض أيضاً الخبرات البريطانية في الذكاء الاصطناعي، والفضاء، لافتة إلى أن موضوع الجناح هو «الابتكار لمستقبل مشترك»، الذي سيعرض كيفية تعاون المملكة المتحدة مع الدول الأخرى لتطوير حلول للمشكلات العالمية المعقدة.

وذكرت أن التحدي العالمي الذي واجهناه مع جائحة «كوفيد-19»، يمنح موضوعنا وموضوع المعرض عموماً أهمية أكبر، إذ تجمع المعارض العالمية الناس معاً بروح الأمل والتعاون من أجل مستقبل أفضل.

ولفتت إلى أن تصميم وتقنية واجهة الجناح سيعرضان مجموعة الكلمات التي يسهم بها الزائرون داخل مساحة الكورال، وستظهر أيضاً لكل شخص خارج الجناح، لبث الرسالة الجماعية التي أنشأناها.

اكتمال الجناح

قالت فولكنر: «تشير التقديرات الحالية إلى أن جناح المملكة المتحدة سيكتمل في مايو 2021، عندما نتوقع الحصول على شهادة إتمام البناء، كما أننا ندرس فوائد إجراء بعض أعمال التجهيز النهائي للجناح، والمحتويات، مع اقتراب الافتتاح في أغسطس أو سبتمبر 2021، لضمان بقائها جاهزة لاستقبال زوار (إكسبو 2020 دبي)».

وكشفت أنه سيكون لدى الجناح مطعم يسمى «1851»، مستوحى من تاريخ المعرض العالمي الأول الذي أقيم في لندن، إذ سيعرض أفضل ما في المملكة المتحدة من أطعمة ومشروبات، فضلاً عن برامج تجارية وثقافية وسياحية وتعليمية مع شبكات متحدثين بارزين ومبتكرين.

وأضافت: «مع توقع ملايين الزوار، فإننا سنقدم فرصة لاستكشاف قصة تأثير دور المملكة المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي وصناعة الفضاء في البشرية».

وذكرت فولكنر أن قيمة عقد بناء الجناح تبلغ نحو 21 مليون جنيه إسترليني (نحو 99.7 ملايين درهم)، إلا أن الرقم يخضع للتغيير بمجرد الموافقة على التصميم النهائي، مشيرة إلى أن الميزانية الإجمالية لهذا المشروع الحكومي تبلغ 40 مليون جنيه إسترليني (199.4 مليون درهم). واستدركت: «لا يمكننا حتى الآن تقدير تأثير الكلفة الإجمالية في ظل (كوفيد-19) بالمشروع، لكننا لا نزال في حدود الميزانية المرصودة».

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