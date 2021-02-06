تصريح من الاتحاد للطيران بشأن السفر إلى الكويت

المصدر: عبير عبد الحليم ابوظبي

قالت الاتحاد للطيران انه في أعقاب التوجيهات الأخيرة الصادرة عن دولة الكويت، سيتم فرض قيود جديدة على السفر، وستطبق على رحلات الاتحاد للطيران المتجهة إلى دولة الكويت، اعتباراً من غدا السابع من فبراير.

وقال متحدث باسم الاتحاد للطيران ان الناقلة ستواصل رحلاتها المتجهة إلى ومن دولة الكويت حسب الجدول المقرر، ولكن سيقتصر الدخول إلى الكويت على المواطنين الكويتيين والأقارب من الدرجة الأولى والعمال المنزليين المرافقين لكفيلهم الكويتي والدبلوماسين والمسافرين في مهام دبلوماسية وموظفي الصحة من القطاع الحكومي والخاص.

ولفت إلى أن رحلات الاتحاد للطيران القادمة من الكويت إلى أبو ظبي لم تتاثر بهذه التطورات.

ونوه إلى أن الاتحاد تعمل بشكل وثيق مع المسافرين المتأثرين لإعلامهم بالتغييرات الطارئة على خطط سفرهم ومساعدتهم في تعديلها.

كما نصح المسافرين الذين حجزوا تذاكرهم عبر وكلاء السفر بالتحدّث إلى وكالة السفر المعنية للحصول على المساعدة، مشيرا الى انه سيتم توفير المزيد من المعلومات فور ورودها.

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