«أسواق» تفتتح 10 منافذ باستثمارات 14 مليون درهم خلال 2021

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفاد المتحدث الرسمي لمراكز مجموعة «أسواق»، التابعة لمؤسسة «دبي للاستثمارات الحكومية»، عبدالحميد الخشابي، بأن «المجموعة رصدت استثمارات بقيمة تتجاوز 14 مليون درهم، وذلك لافتتاح 10 منافذ جديدة خلال العام الجاري».

وأشار، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن «إجمالي المنافذ التابعة للمجموعة حالياً، تبلغ 22 منفذاً، سواء بشكل مستقل أو من خلال مراكز تجارية، وسترتفع بنهاية العام الجاري إلى 32 منفذاً»، لافتاً إلى أن «خطط المجموعة في التوسع تشمل أيضاً الوصول بعدد المراكز المخصصة لدعم العمليات اللوجستية للتجارة الإلكترونية إلى ثلاثة منافذ عقب عمليات إطلاق منفذ خلال الفترة الماضية».

وأضاف أن «التوسع خلال العام الجاري سيشمل النفاذ للمرة الأولى خارج حدود إمارة دبي، وذلك عبر منفذ جديد في إمارة عجمان، فيما تشمل خطط التوسع دراسة فرص جديدة في أبوظبي وفي إمارات أخرى».

وأوضح أن «المجموعة لديها خطط طموحة خلال الفترة المقبلة للتوسع في قطاع تجارة التجزئة لمواكبة نمو الطلب الاستهلاكي وذلك من خلال المنافذ والمراكز التجارية أو من خلال خطط تطويرية للتجارة الإلكترونية، تشمل توسعة النطاق الجغرافي لتوصيل الطلبات في مختلف مناطق دبي».

وقال إن «المجموعة تعتزم أيضاً تنفيذ خطط استثمارية تشمل افتتاح أربعة مراكز تجارية جديدة خلال العام المقبل، تشمل إقامة ثلاثة مراكز تجارية للتسوق في دبي، وبكلفة استثمارية تقدر بنحو 20.7 مليون درهم، وستشمل مناطق عدة مستهدفة وهي: محيصنة 1، الورقاء 4، الصفا 2، إضافة لخطط استثمارية تشمل إنجاز عمليات توسع لمركز للتسوق تابع للمجموعة في منطقة البرشاء جنوب 1، وذلك بقيمة 12 مليون درهم، كما تشمل خطط التوسع أيضاً إقامة مركز تجاري للتسوق في منطقة حتا بكلفة استثمارية تقدر بنحو أربعة ملايين درهم».

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