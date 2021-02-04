36.6 مليار درهم صادرات أبوظبي خلال 7 أشهر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ارتفعت قيمة صادرات أبوظبي غير النفطية إلى 36 ملياراً و679 مليون درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 9.2% مقابل الفترة نفسها من عام 2019، والتي بلغت فيها الصادرات غير النفطية للإمارة 33.5 مليار درهم.

وأفاد مركز الإحصاء في أبوظبي، في تقرير أصدره أمس حول تجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية «يوليو 2020»، بأن صادرات أبوظبي من اللؤلؤ والأحجار الكريمة أو شبة الكريمة والحلي المقلدة حققت زيادة كبيرة خلال الفترة نفسها، حيث ارتفعت من سبعة مليارات و233 مليون درهم، إلى 14 ملياراً و306 ملايين درهم، بزيادة نسبتها 98%.

وأوضح التقرير أن قيمة التجارة الخارجية لأبوظبي عبر منافذ الإمارة، بلغت 111 ملياراً و907 ملايين درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2020، ومن ضمنها واردات بقيمة 54 ملياراً و987 مليون درهم، وإعادة تصدير بقيمة 20 ملياراً و241 مليون درهم.

ولفت التقرير إلى أن هذه الإحصاءات لا تشمل كل تجارة أبوظبي مع العالم الخارجي.

ووفقاً لـ«إحصاء أبوظبي»، استحوذت اللوازم الصناعية على النصيب الأكبر من الصادرات السلعية للإمارة خلال الفترة بين يناير ويوليو من العام الماضي، بقيمة تجاوزت 30 مليار درهم.

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