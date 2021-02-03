قصــــة برج.. «ذا ريزيدينس 8».. برج شاهق الارتفاع بوحدات سكنية فخمة

المصدر: إعداد : مدحت السويفي

يعتبر «ذا ريزيدينس 8» برجاً سكنياً شاهق الارتفاع، يقع في منطقة «داون تاون دبي»، القلب النابض للإمارة وإحدى أرقى مناطقها، التي تضم وجهات ترفيهية وسياحية، ومطاعم، وأبراجاً سكنية وتجارية، ذات تصاميم معمارية جميلة.

بدأت الأعمال الإنشائية في البرج عام 2004 وانتهت في عام 2007، ويتميز البرج بمجموعة من المرافق العصرية، وقربه من ناطحات السحاب، والمطاعم والمقاهي ومحال السوبرماركت.

يتكون البرج من 35 طابقاً، ويوفر وحدات سكنية فخمة تتألف من شقق مكونة من غرفة وغرفتين وثلاث غرف وصالة، وتتميز جميعها بمساحات واسعة، وتصاميم داخلية أنيقة، وتشطيبات عصرية، ونوافذ ممتدة من الأرضية حتى السقف.

وتعتبر هذه الشقق التي يسمح للمقيمين بتملكها، الخيار المثالي للأشخاص الذين يفضلون نمط الحياة الفخم والراقي.

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