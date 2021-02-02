«كاجاري مجلس» تنضم إلى «مركز القهوة» في «دبي للسلع المتعددة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشروعات، عن انضمام شركة «كاجاري مجلس» التجارية، الموزع الدولي للمنتجات والسلع الغذائية بالجملة، إلى «مركز القهوة» التابع لمركز دبي للسلع المتعددة.

وتوقع «دبي للسلع المتعددة» أن يسهم انضمام الشركة، التي يترأسها داعم القضايا الإنسانية وعضو قاعة مشاهير الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، ديكمبي موتومبو، في تعزيز العلاقات التجارية مع قارة إفريقيا، خصوصاً في مجال القهوة المتخصصة.

وبحسب البيان، ستستفيد شركة «كاجاري مجلس» من «مركز القهوة»، وهي منشأة مكيّفة تمتد على مساحة 15 ألف متر مربع، في استيراد القهوة من موطن موتومبو في الكونغو الديمقراطية ومختلف أنحاء إفريقيا، إلى أسواق دبي والمنطقة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «كاجاري مجلس»، ديكمبي موتومبو: «يسعدنا أن نصبح عضواً في مركز قهوة تجاري عالمي المستوى، ونثق بأن هذه الخطوة ستتيح لنا الاستفادة بشكلٍ مباشر من الفرص التجارية في دبي، وجميع أنحاء الإمارات، إضافة إلى أسواق السلع الرئيسة في العالم».

وأضاف أن دبي تتمتع بمكانة متميزة كمركز عالمي للأعمال والتجارة، ولذلك، نخطط للاستفادة بشكل كامل من الروابط التجارية الراسخة لمركز دبي للسلع المتعددة، وبنيته التحتية المبتكرة، ومحفظته من الخدمات عالمية المستوى، لدعم مجتمع الزراعة والسلع في الكونغو الديمقراطية، وتقديم أهم منتجات هذه الدولة، بما فيها القهوة الكونغولية.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم: «يسعدنا أن نرحب بانضمام ديكمبي موتومبو وبقية أعضاء فريق شركة (كاجاري مجلس) إلى منطقتنا التجارية، التي ستتيح لهم تعزيز الروابط التجارية بين الدول الإفريقية المنتجة للبن مع الأسواق داخل الإمارة وخارجها».

وأكد بن سليم أن انضمام «مجلس كاجاري» إلى «مركز القهوة» يعكس مدى الجاذبية العالمية للمركز.

يذكر أن «كاجاري مجلس» ستزاول أعمالها بموجب الترخيص رقم 55، وهو رقم القميص الذي ارتداه موتومبو طوال مسيرته المهنية في فرق: «دنفر ناجتس»، «أتلانتا هوكس»، «نيويورك نيكس»، و«هيوستن روكتس».

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