خدمات مالية.. منصة التداول «دايركت تريد»

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

يوفر بنك الإمارات دبي الوطني خدمات تداول أكثر سهولة من أي وقت مضى عبر منصة «دايركت تريد»، المنصة الإلكترونية عبر الإنترنت وإمكانية الوصول إلى آلاف السندات وصناديق الاستثمار المحلية والإقليمية والعالمية، ومن دون الحاجة للقيام بأي معاملات ورقية أو لزيارة أي فرع من فروع البنك.

ووفقاً للبنك، يمكن بدء التداول بأربع خطوات بسيطة: أولاها من خلال تسجيل الدخول إلى الحساب في الخدمات المصرفية الالكترونية عبر الإنترنت والضغط على خيار «استثمارات»، إلى جانب اختيار المحفظة التي يرغب الفرد في التداول من خلالها، فضلاً عن البحث عن «الأوراق المالية» التي يرغب في شرائها أو بيعها، ومن ثم اختبار الحساب الذي ستتم عملية الخصم منه.

وتقدّم هذه الخدمة لجميع المتعاملين الذين لديهم محفظة استثمارية نشطة لدى بنك الإمارات دبي الوطني.

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