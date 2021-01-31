«الأحواض الجافة العالمية» تنتهي من إنشاء عوّامتين لمشروع تخزين نفط خام

المصدر: دبي - وام

انتهت الأحواض الجافة العالمية، المزوّد العالمي لخدمات القطاعات البحرية والنفط والغاز والطاقة المتجددة، من إنتاج عوّامتين لمشروع «رأس مركز» لتخزين النفط الخام، التابع للمتعاملين معها: «بلو ووتر إينيرجي سيرفيسز بي في»، وشركة هندسة أنابيب البترول الصينية المحدودة (فرع عُمان)، والشركة العمانية للصهاريج.

وتشكّل العوامتان دعامتَي الرسو المصممتين بطريقة الركيزة المتسلسلة، (هياكل بحرية عائمة)، لنقل النفط الخام والمنتجات الهيدروكربونية المُكررة، أثناء ربطها بأكبر ناقلات النفط الخام بالمحطات البرية، عبر حمولة تصل إلى 400 ميغاطن.

وسترسو العوامتان في محطة لتخزين النفط الخام قبالة الساحل العُماني، بقدرة نقل قصوى تبلغ «2 × 8000» متر مكعب في الساعة. وبتوصيلهما بمشعب نهاية خط الأنابيب، الذي تم تصنيعه أيضاً من قبل الأحواض الجافة العالمية، سيبلغ مقدار الضغط المُصمّم 48 باراً.

وقال الرئيس التنفيذي للأحواض الجافة العالمية، القبطان رادو أنتولوفيتش، إن تسليم مشروع ضخم آخر للشركات الثلاث، يؤكد الشراكة المستمرة، معرباً عن سعادته بالثقة التي أظهرها فريق «الأحواض الجافة العالمية» لتسليم مشروع جديد لهذا الشريك الرئيس.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news