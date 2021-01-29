«تنظيم الاتصالات»: حجب 3934 موقعاً إلكترونياً في 2020

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفادت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة بأنه تم حجب 3934 موقعاً إلكترونياً ومحتوى خاصاً بالإنترنت خلال عام 2020، بالتعاون مع شركتي «اتصالات» و«دو»، مقابل 1688 موقعاً خلال عام 2019، بزيادة نسبتها 133%.

وتضم فئات المحتوى المحظور التي حددتها الهيئة 19 فئة للمحتوى المحظور، وشملت المواقع المحجوبة خلال عام 2020 مواقع تندرج تحت 16 فئة من فئات المحتوى المحظور، بينما خلت القائمة من حجب أي مواقع تندرج تحت ثلاث فئات أخرى.

وأوضحت الهيئة في تقرير عن المحتوى المحظور خلال عام 2020، أن عدد مواقع النصب والاحتيال والتصيد الإلكتروني التي تم حجبها خلال العام الماضي بلغ 534 موقعاً، بنسبة 13.6% من إجمالي المواقع المحظورة، لتحتل بذلك المركز الثاني، وذلك مقابل 436 موقعاً عام 2019، بارتفاع نسبته 22.5%.

وتصدرت المواقع المنافية للأخلاق أو الآداب العامة قائمة المواقع المحجوبة بإجمالي 2519 موقعاً تشكل 64% من إجمالي المواقع المحجوبة، وجاءت المواقع التي تساعد في تخطي نظام الحجب والدخول إلى المحتوى المحجوب في المركز الثالث في قائمة المواقع المحجوبة، بإجمالي 322 موقعاً بنسبة 8.2% من إجمالي المواقع المحجوبة، تليها رابعاً المواقع التي تروج العقاقير المخدرة بعدد 256 موقعاً بنسبة 6.5% من إجمالي المواقع المحجوبة.

وجاءت مواقع انتهاك الخصوصية تالياً بعدد 98 موقعاً بنسبة 2.5%، ثم مواقع انتهاك حقوق الملكية الفكرية بإجمالي 82 موقعاً بنسبة 2.1% من المواقع المحجوبة، ثم الترويج للأنشطة المخالفة للقانون بعدد 28 موقعاً بنسبة 0.7%، ثم المواقع التي تستهدف الإخلال بالنظام العام بعدد 27 موقعاً بنسبة 0.69%.

وجاءت المواقع التي تحض على التمييز والعنصرية وازدراء الأديان بعدد 22 موقعاً بنسبة 0.6%، تليها المواقع التي تقدم خدمات الاتصالات غير المشروعة بعدد 21 موقعاً بنسبة 0.5%، ثم المواقع الخاصة بالممارسات الطبية والأدوية المخالفة للقانون بعدد أربعة مواقع بنسبة 0.1%، ثم جاءت المواقع التي تحض على الإرهاب ومواقع الفيروسات والبرامج الخبيثة بعدد ثلاثة مواقع لكل منهما بنسبة 0.08%.

وجاءت المواقع التي يتم حجبها بأمر من السلطات القضائية أو بموجب القانون بعدد موقعين بنسبة 0.05%، ثم مواقع دعم الأعمال والمهارات الإجرامية بعدد موقع واحد بنسبة 0.03%.

وخلت قائمة المواقع الإلكترونية والمحتوى على الإنترنت لعام 2020 من حجب أي مواقع تندرج تحت الترويج أو الاتجار بالسلع والخدمات الممنوعة، والنطاقات العليا المحظورة، والسب والقذف والتشهير.

ولفتت الهيئة إلى أنها تتبع سياسة محددة في ما يتعلق بالوصول إلى الإنترنت، والتي تتضمن قائمة معتمدة من فئات المحتوى المحظور. ويتم تطبيق هذه السياسة من قبل كل من المرخص لهما «اتصالات» و«دو»، حيث يتم منع الوصول إلى المواقع والصفحات التي تحتوي على المواد التي تقع ضمن هذه الفئات المحظورة باستخدام أنظمة الفلترة لتصنيف مثل هذه المواقع أوتوماتيكياً، واتخاذ إجراءات الحجب. وأوضحت في هذا الصدد أن «اتصالات» و«دو» توفران لمستخدمي الإنترنت منصات محددة للإبلاغ عن أي محتوى قد يعتبر محظوراً.

ونوهت بأنه من أجل النظر في طلب الحجب من قبل مزودي خدمة الإنترنت، ينبغي أن يقع المحتوى المبلغ عنه ضمن إحدى فئات المحتوى المحظور.

المحتوى المحظور

طالبت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات المشتركين بإبلاغ مقدمي خدمة الإنترنت عن المحتوى المحظور، موضحة أنه إذا كان الموقع مخصصاً للتواصل الاجتماعي، ينصح بشدة باستخدام آلية الإبلاغ المتوافرة من الموقع نفسه، في معظم الحالات، حيث يتم توفير المزيد من المعلومات في صفحة «المساعدة» أو «الدعم» للموقع.

- عدد مواقع النصب والاحتيال والتصيّد الإلكتروني التي تم حجبها خلال 2020 بلغ 534 موقعاً.

- يتم منع الوصول إلى المواقع والصفحات التي تحتوي على مواد تقع ضمن الفئات المحظورة باستخدام أنظمة الفلترة.

64 %

حصة المواقع المنافية للأخلاق أو الآداب العامة، من إجمالي قائمة المواقع المحجوبة بواقع 2519 موقعاً.

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