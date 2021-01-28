"طيران الإمارات": متطلبات سفر جديدة إلى دبي اعتباراً من 31 يناير

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أكدت شركة "طيران الإمارات"، أنه على جميع الركاب الذين يصلون إلى دبي من أي نقطة (بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي) أن يقدموا شهادة اختبار "بي سي آر" سلبية، وذلك اعتباراً من 31 يناير الجاري، مشيرة إلى أنه يجب إجراء الاختبار قبل 72 ساعة على الأقل من موعد المغادرة.

وأضافت الشركة على موقعها الشبكي: "يُعفى مواطنو دولة الإمارات من ذلك، لكن سيُطلب منهم إجراء اختبار (بي سي آر) عند الوصول إلى مطار دبي".

وتابعت الشركة: "سيُطلب من المسافرين الذين يصلون إلى دبي من دول معينة إجراء اختبار (بي سي آر) آخر عند الوصول إلى مطار دبي الدولي، فيما ينبغي على جميع الركاب الذين يمرون عبر دبي التأكد من امتثالهم لمتطلبات الدخول في وجهاتهم النهائية".

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