شركات طيران تتيح السفر «المرن»

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

خلال جائحة «كوفيد-19» هناك حالة من عدم اليقين بخصوص العديد من الأمور، خصوصاً السفر، ففي الوقت الحالي أصبحت العطلات متاحة بشكل محدود للغاية، فيما تخضع دول عديدة للإغلاق وحظر السفر، وعندما يحين الوقت لإجراء حجز تتغير القيود بسرعة كبيرة.

وانطلاقاً من ذلك أصبح السفر المرن ضرورياً، بدءاً من الرحلات الجوية، إلى التأكد من أن حجوزات الفنادق والسيارات الخاصة تسمح بإجراء تغييرات في اللحظة الأخيرة وحتى الإلغاء عند الإمكان.

وأفادت شركة «سكاي سكنر» المتخصصة في حجوزات السفر، بأن تذاكر الطيران المرنة هي تلك التي تسمح للمتعاملين بإجراء التغييرات أو الإلغاء من دون رسوم، أو برسوم أقل من المعتاد، حيث وافق العديد من شركات الطيران على إلغاء رسوم التغيير تماماً، استجابةً لعدم اليقين الذي أحدثه وباء «كورونا»، مشيرة إلى أنه مع ميزات الحجز الجديدة، بات بإمكان المسافرين المهتمين بحجز رحلات في المستقبل القيام بذلك بثقة.

وأضافت الشركة أنه عند البحث باستخدام خيار «التذكرة المرنة» على المواقع الشبكية، في ظل الظروف الحالية، تُظهر هذه الميزة شركات الطيران التي غيرت شروط الحجز الخاصة بها، إذ ستعرض فئات البحث فقط شركات الطيران التي تقدم تذاكر مرنة، مع خاصية الإلغاء المجاني، لكن على الرغم من ذلك فإن سياسات الحجز التي وفرتها الناقلات الجوية تتباين بشكل كبير من ناقلة إلى أخرى، وبالتالي من المهم التحقق من شروط وأحكام التذكرة المحددة في وقت الحجز، فلكل سعر شروط.

وتابعت أن بعض الناقلات الجوية الشهيرة أتاحت الاحتفاظ بالتذكرة لاستخدامها لاحقاً، وتمديد صلاحيتها 24 شهراً إضافياً من تاريخ الحجز الأصلي، حيث سيتم قبول التذكرة لأي رحلة إلى الوجهة نفسها، أو ضمن المنطقة نفسها من دون رسوم إضافية خلال هذه الفترة.

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