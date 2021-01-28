«إينوك» تطلق منصّة إلكترونية مخصصة لطلبات وقود الطائرات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت مجموعة «إينوك» منصّة إلكترونية مخصصة لعملائها في قطاع الطيران، التي تعدّ الأولى من نوعها في دولة الإمارات بمجموعة من المزايا العملية والخصائص، التي من شأنها تعزيز العلاقات مع العملاء والشركات.

وأوضحت «إينوك» في بيان أن المنصّة الجديدة تضم أدوات وتقنيات تتيح للعملاء تقديم طلب الوقود عبر الإنترنت، والاطلاع على بيانات حساباتهم وأسعار الوقود على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، إضافة إلى الدعم المستمر على مدار الساعة للعملاء والشركات.

وأضافت أن الخدمة الجديدة تتوافر للعملاء وشركاء الأعمال في قطاعات الطيران التجاري والطيران العسكري والطيران العام، ومشغلي ومالكي الطائرات الخاصة، إضافة إلى مزوّدي الوقود الآخرين.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي، إن «تداعيات جائحة (كوفيد-19) طالت العالم بأسره، بما في ذلك الشركات العاملة في العديد من القطاعات مثل قطاع الطيران، الذي عانى بشدة نتيجة الجائحة وانعكاساتها، لكن القطاع يشهد اليوم تعافياً تدريجياً وارتفاعاً بطيئاً ومستقراً في أعداد الركاب، وبالتالي في عمليات شركات الطيران»، مضيفاً: «لهذا، بادرنا بتزويد عملائنا بحلول مبتكرة تسهم في الارتقاء بكفاءة عملياتهم».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news