أحمد بن سعيد يتصدر قائمة أفضل الرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران عالمياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تصدّر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، قائمة أفضل الرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران في العالم، وفقاً للتصنيف السنوي لوكالة «براند فاينانس» العالمية لعام 2021.

كما صنفت الوكالة المتخصصة في تقييم العلامات التجارية، سموه، في قائمة الرؤساء التنفيذيين الأكثر شهرة في العالم أيضاً. وقدرت «براند فاينانس» قيمة العلامة التجارية لشركة «طيران الإمارات» بأكثر من 17.3 مليار درهم لتحل في المرتبة الرابعة عالمياً والأولى في المنطقة بين أقوى العلامات التجارية لشركات الطيران.

واستهل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم عمله في مجال الطيران عام 1985، حين تولى منصب رئيس دائرة الطيران المدني بدبي، كما تولى سموه في العام نفسه رئاسة مجلس إدارة طيران الإمارات المنشأة حديثاً آنذاك، حيث تم في ظل قيادته إطلاق الشركة بطائرتين مستأجرتين ورحلات تسير إلى وجهتين من دبي.

واستمرت «طيران الإمارات» في تحقيق الإنجازات وأصبحت شركة عالمية حائزة جوائز عديدة، تضم شبكة رحلاتها أكثر من 150 وجهة عبر قارات العالم الست.

ومع ما يزيد على 270 طائرة، تمتلك «طيران الإمارات» أكبر أسطول من طائرات «بوينغ 777» و«إيرباص A380» في العالم.

واستمرت «طيران الإمارات» في تحقيق الأرباح في ظل قيادة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، خلال السنوات الـ30 الماضية، وهو أمر نادر في مجال الطيران.

وأسهم سموه بشكل واضح في ترسيخ مكانة دبي عالمياً كمركز للأعمال والسياحة والتجارة والنقل، حيث يشكل قطاع الطيران نسبة كبيرة من إجمالي الناتج المحلي للإمارة.

ويحمل سمو الشيخ أحمد بن سعيد درجة البكالوريوس من جامعة دنفر في كولورادو بالولايات المتحدة الأميركية، ونال تكريماً من الجمعية الملكية لعلوم الطيران على إنجازاته في مجال الطيران من خلال منحه زمالة الجمعية عام 1994، وفي مايو 2013 حصل على درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم من جامعة سيتي لندن - كلية كاس للأعمال.

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