«نون» تطلق مركز توزيع جديداً في «دبي الجنوب»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «إي.زي.دبي» المنطقة المخصصة للتجارة الإلكترونية في منطقة دبي الجنوب، عن إطلاق «نون»، منصة التسوق الإلكتروني، مركز توزيع جديداً للمساعدة على تلبية احتياجات العملاء، مشيرة إلى أن مركز «نون» الجديد سيستفيد من المرافق اللوجستية وحلول الأعمال التي توفرها «إي.زي.دبي» لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية ورواد الأعمال.

وأفاد بيان صادر أمس بأن «نون» تمثل أول شركة للتجارة الإلكترونية يتم تأسيسها في «إي.زي.دبي»، موضحة أن المستودع الجديد سيستخدم في تخزين مختلف أنواع المنتجات، بدءاً من العطور وحتى الثلاجات، بفضل وجود مساحات كافية لاستيعاب آلاف المنتجات من الشركات المحلية في برنامج «نون محلي».

وقال مؤسس «نون»، محمد العبار، الذي قام بجولة مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران و«دبي الجنوب»، خليفة الزفين، في أرجاء المنشأة الجديدة، إنه «تم إنشاء (نون) لخدمة ودعم الشركات المحلية، وتوفير منصة عالمية المستوى لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال لتحقيق مستويات أعلى من النجاح والنمو».

وأضاف أن «توسيع شبكة الخدمات اللوجستية يعزز ثقة عملائنا بنا، خصوصاً مع افتتاح هذا المستودع الجديد الذي يرتقي بقدرتنا على تزويد العملاء بأفضل تجربة وأعلى مستوى للخدمة».

وتابع العبار أنه «من خلال هذه الشراكة، ستعمل (نون) على دعم التجارة الإلكترونية في الدولة، والإسهام في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رقمية مبتكرة، إقليمياً وعالمياً».

من جهته، قال الزفين: «يسعدنا أن نرى (نون)، إحدى أهم منصات التسوق الإلكتروني في المنطقة، توسع وجودها في منطقة (إي.زي.دبي)، ما يمثل شهادة رائعة أخرى على مرافقنا اللوجستية المتقدمة، وما نوفره من حلول أعمال مميزة، وقدرات هائلة لتلبية احتياجات الشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة».

وأضاف: «سنواصل مسيرتنا وصولاً إلى التميز في الابتكار، وتقديم المزيد من الدعم لقطاع التجارة الإلكترونية في الإمارة والمنطقة عموماً».

شراكة

أعلنت «نون» ومنطقة دبي الجنوب عن إطلاق شراكتهما الاستراتيجية في أكتوبر 2020، حيث رحّبت منطقة «إي.زي.دبي» باستقطاب الشركة كأول منصة للتجارة الإلكترونية تنضم إليها.

ولعبت مرافق «نون» الجديدة في «إي.زي.دبي» دوراً أساسياً في دعم الملايين من عمليات التسليم، لاسيما خلال حملة تخفيضات «الجمعة الصفراء»، التي أطلقت في نوفمبر الماضي، ما أدى إلى ضمان سعادة العملاء في جميع أنحاء الدولة.

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