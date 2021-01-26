«أبوظبي للتنمية» يموّل 90 مشروعاً في قطاع الطاقة المتجددة بـ4.7 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حققت المشروعات التي مولها صندوق أبوظبي للتنمية في قطاع الطاقة المتجددة على مدى العقود الأربعة الماضية، دعماً استراتيجياً لجهود دولة الإمارات الهادفة إلى زيادة إسهامات الطاقة النظيفة في الدول النامية، إضافة إلى دورها البارز في تسريع وتيرة التحول نحو الطاقة المتجددة، وخفض الغازات الدفيئة والانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة، للحد من ظاهرة التغيّر المناخي.

وأفاد بيان صدر أمس، بأن تمويلات الصندوق في قطاع الطاقة المتجددة شهدت نمواً ملحوظاً مع نهاية عام 2020، إذ بلغ عدد المشروعات الممولة 90 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.7 مليارات درهم (1.3 مليار دولار)، استفادت منها 65 دولة.

وأكد البيان أنه نتيجة لمشروعات الطاقة المتجددة التي مولها الصندوق، والتي وصلت طاقتها الإنتاجية إلى نحو 9755 ميغاواط، فقد استطاعت العديد من الدول تنمية قطاعاتها الرئيسة، وإيصال خدمات كهرباء مستدامة إلى آلاف القرى والمناطق الريفية، ما أسهم بشكل مباشر في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتحسين جودة حياة السكان، إضافة إلى دعم القضايا البيئية وخفض ملايين الأطنان من انبعاثات الكربون سنوياً.

دور ريادي

وقال المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، إن الدور الريادي الذي لعبه الصندوق في دعم مشروعات الطاقة المتجددة جاء بفضل توجيهات القيادة التي تحرص بشكل دائم على دعم الجهود الدولية الهادفة لمواجهة التحديات المرتبطة بالتغيّر المناخي، ومساندة الدول في الاعتماد على الطاقة المتجددة منخفضة التكاليف، لتقليل الأعباء المالية المترتبة عليها من استخدام الوقود الأحفوري.

وأضاف أن استضافة أبوظبي لمقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» قبل نحو 11 عاماً، وعلاقة الشراكة التي تربط الصندوق مع المنظمة الدولية أسهم في قيادة المجتمع الدولي للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، كمصدر بديل لدفع جهود التنمية المستدامة، مؤكداً أن دولة الإمارات تقوم بدور مهم لتحقيق الأهداف الإنمائية، وتحفيز التنمية الاقتصادية وتحسين مستويات المعيشة للسكان لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد السويدي أن الصندوق يمتلك تجارب غنية في دعم انتشار مشروعات الطاقة وتوسعة قاعدة استخدامها على مستوى عالمي، لافتاً إلى أن تلك السياسة تسهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، فضلاً عن دورها الفعال في حماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية، وتقليل حجم الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة والتي ستحد من ظاهرة التغير المناخي.

مبادرة استثنائية

ووفقاً للبيان، فقد شهد عام 2013 إطلاق الصندوق لمبادرة استثنائية على مستوى عالمي لدعم مشروعات الطاقة المتجددة بقيمة 1.285 مليار درهم، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا». وتم من خلال المبادرة تمويل 32 مشروعاً للطاقة المتجددة في 26 دولة.

وتسهم المشروعات التي مولها الصندوق في إنتاج نحو 208 ميغاواط من الطاقة المتجددة، يستفيد منها أكثر من مليون شخص، كما أنها وفرت الطاقة بأسعار معقولة للمجتمعات ذات الدخل المنخفض، كما عملت المبادرة على تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية، فضلاً عن تحفيز التنمية الاقتصادية المحلية في تلك الدول، إضافة إلى دورها في تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة.

مشروعات عالمية

واستعرض الصندوق مشروعات الطاقة المتجددة التي مولها عالمياً، منها تمويل 11 مشروعاً في دول جزر المحيط الهادئ، شملت إنجاز 10 مشروعات تتعلق بأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومشروعاً واحداً من أنظمة طاقة الرياح.

وأسهمت المشروعات مجتمعة في إنتاج 5.7 ميغاواط من الطاقة المستدامة، وتحقيق وفورات مالية بقيمة 3.77 ملايين دولار سنوياً نتيجة وفورات وقود الديزل، كما عملت على تلافي انبعاث 8447 طناً من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

كما موّل الصندوق مبادرة بقيمة 184 مليون درهم، لتمويل مشروعات طاقة متجددة تستفيد منها 16 دولة من دول الكاريبي. وأسهمت المشروعات التي تم إنجاز أغلبها بسعة 9.4 ميغاواط في التصدي للتحديات التي تواجهها دول الكاريبي والمتعلقة بارتفاع تكاليف الكهرباء، إضافة إلى إسهامها الإيجابي في توفير طاقة مستدامة، وتوفير فرص العمل والحد من التلوث البيئي من خلال تجنب الانبعاثات الضارة، إضافة إلى دعم الاقتصاد المحلي.

أهم المشروعات التي مولها الصندوق خلال السنوات الـ10 الماضية:

مجمع الشيخ زايد للطاقة الشمسية في الأردن بقيمة 551 مليون درهم.

محطة تحويل النفايات إلى طاقة في المالديف بقيمة 51 مليون درهم.

سد «مروي» في السودان بقيمة 735 مليون درهم.

سد «الروصيرص» في السودان بقيمة 92 مليون درهم.

محطة الطاقة الشمسية في أرض الصومال بقيمة 29.3 مليون درهم.

تركيب ألواح شمسية - جزر البهاما بقيمة 11 مليون درهم.

مشروع الطاقة الشمسية - ليبيريا بقيمة 29.3 مليون درهم.

محطة الطاقة الشمسية - توغو بقيمة 55 مليون درهم.

محطة لطاقة الرياح ــ سلطنة عُمان بكلفة تصل إلى 455 مليون درهم.

محطة لطاقة الرياح في سيشل بقيمة 103 ملايين درهم.

محطة للطاقة الشمسية في أرتيريا بقيمة 48 مليون درهم.

محطة تحويل النفايات إلى طاقة في إمارة الشارقة بقيمة 121 مليون درهم.

الطاقة الإنتاجية للمشروعات التي مولها الصندوق وصلت إلى 9755 ميغاواط.

الإمارات تقوم بدور مهم لتحفيز التنمية الاقتصادية وتحسين مستويات المعيشة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news