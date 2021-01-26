خدمات مالية.. توخي الحذر عند الاقتراض في سن الـ 55

المصدر: إعداد: أمل المنشاوي

أكدت بنوك محلية أنه يجب على العملاء عند سن 55 عاماً (بقصد التقاعد)، توخي الحذر عند الاقتراض.

وشددت البنوك على أهمية أن يراعي العملاء حد الإقراض المسموح به، وهو 50% من الراتب، وذلك لأنه عند التقاعد، قد ينخفض راتب العميل عن الحد المسموح به لمبلغ الديون المستحقة، لافتة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى عدم القدرة على الوفاء بالديون.

وعادة ما تشترط البنوك ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاماً وألا يزيد على 65 عاماً عند آخر قسط للتمويل. وبحسب نظام المصرف المركزي للقروض الشخصية، يجب ألا يزيد الاستقطاع الشهري من راتب العميل على 50%، تشمل جميع التزاماته البنكية، بما فيها سحب المبالغ المكشوفة. ويلزم «المركزي» البنوك بتخفيض الاستقطاع الشهري إلى 30% عند انخفاض راتب العميل الذي يصل إلى سن التقاعد.

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