اقتصادية دبي تغلق صالتين لبناء الأجسام

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أغلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، اليوم، صالتين لبناء الأجسام، بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي، كما خالف 13 منشأة تجارية لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد ــ 19»، مثل لبس الكمامات والتباعد الجسدي، في محال الأسواق المفتوحة في القوز، السبخة، البطين، الجافلية، وفي المراكز التجارية.

وأفاد القطاع في بيان، بأنه وخلال عملية التفتيش، بلغ عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 660 محلاً، فيما تنوعت الأنشطة التجارية للمحال المخالفة، لتشمل أنشطة: تجارة عامة، تجارة المنسوجات والأقمشة، وكيل سفر وسياحة، صرافة، متجر متعدد الأقسام، تجارة أدوات الانارة ولوازمها، تجارة أجهزة الكمبيوتر الآلي ولوازمه، وصالة بناء الأجسام.



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