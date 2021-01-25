5 مناطق الأعلى طلباً للإيجار في الشارقة خلال 2020

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

أظهر تقرير حديث لموقعَي «دوبيزل» و«بيوت» المتخصصين في الخدمات العقارية، أن هناك خمس مناطق في الشارقة، شكّلت الأعلى طلباً على مستوى الإيجارات خلال العام الماضي، مع انخفاض متوسط القيم الإيجارية، وأوضح أن تلك المناطق هي بالترتيب: النهدة، المجاز، مويلح، البوطينة، والقاسمية.

ووفقاً للتقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، شهدت معظم مناطق الشارقة انخفاضاً خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019.

النهدة

وتصدرت «النهدة» قائمة المناطق السكنية الأكثر طلباً عند البحث عن شقق للإيجار في الشارقة، العام الماضي، حيث بلغ متوسط الإيجار السنوي لشقق الاستوديو في النهدة 17 ألف درهم، فيما انخفض إيجار شقق غرفة وصالة بنسبة 7.4% مقارنة مع عام 2019، إذ بلغ متوسط قيمة الإيجار السنوي 25 ألف درهم، كما انخفضت قيمة إيجار شقق غرفتين وصالة في المنطقة نفسها بنسبة 5.7%، مع متوسط إيجار وصل إلى 33 ألف درهم سنوياً.

المجاز

وبحسب التقرير، جاءت «المجاز» في المرتبة الثانية، حيث شهدت انخفاضاً في القيم الإيجارية لبعض الوحدات، بينما كان هناك استقرار لأخرى. وبلغ متوسط الإيجار السنوي للاستوديو 17 ألف درهم سنوياً بانخفاض نسبته 5.6%. كما شهدت شقق غرفة وصالة انخفاضاً بنسبة 3.8% في متوسط الإيجار، ليبلغ 25 ألف درهم في عام 2020، أما في ما يخص إيجار شقق غرفتين وصالة في المجاز، فشهدت استقراراً في متوسط الإيجار عند 34 ألف درهم سنوياً.

مويلح

من جهتها، احتلت منطقة مويلح المرتبة الثالثة، إذ شهدت المنطقة انخفاضاً في معدلات الإيجار، مع انخفاض إيجار الاستوديو بنسبة 14.3%، ليبلغ متوسط الإيجار 12 ألف درهم سنوياً. أما بالنسبة لشقق غرفة وصالة، فبلغ متوسط الإيجار السنوي لها 20 ألف درهم، فيما شهدت شقق غرفتين وصالة للإيجار في مويلح انخفاضاً بنسبة 10.8%، حيث بلغ متوسط الإيجار السنوي 33 ألف درهم.

البوطينة

ولفت التقرير إلى أن شقق الاستوديو في منطقة البوطينة شهدت أيضاً انخفاضاً في معدلات الإيجار، خلال العام الماضي، وصلت نسبته إلى 15.4% مقارنة بعام 2019، ليبلغ الإيجار السنوي 11 ألف درهم في المتوسط.

وانخفضت أيضاً إيجارات شقق غرفة وصالة في «البوطينة»، التي بلغ متوسط إيجارها 18 ألف درهم، بنسبة انخفاض بلغت 10%.

القاسمية

أما منطقة القاسمية فقد انخفضت نسبة متوسط الإيجار فيها العام الماضي، إذ بلغ متوسط إيجار الاستوديو 16 ألف درهم بانخفاض نسبته 11.1% عن عام 2019، فيما بلغ متوسط إيجار شقق غرفة وصالة السنوي 20 ألف درهم، بتراجع نسبته 13%.

استقرار

أفاد تقرير لـ«دوبيزل» و«بيوت» بأن هناك مناطق في الشارقة شهدت استقراراً في متوسط الإيجار السنوي، خلال العام الماضي، منها منطقة «تجارية مويلح» التي استقرت الإيجارات فيها لشقق غرفتين وصالة عند 34 ألف درهم سنوياً، مشيراً إلى أنه كذلك كانت الحال لشقق الاستوديو في منطقة التعاون، التي استقر متوسط الإيجار السنوي فيها عند 17 ألف درهم.

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