«فضّ المنازعات» يطلق خدمتين إلكترونيتين جديدتين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق مركز فضّ المنازعات الإيجارية، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، خدمتين إلكترونيتين جديدتين، تم تطويرهما من قبل شركة الإمارات للحلول العقارية «أيرس»، تماشياً مع خطة المركز الشاملة، والرامية إلى أتمتة خدماته، وتوفيرها عبر أنساق رقمية على مختلف المنصات الإلكترونية.

وأوضح المركز، في بيان صادر أمس، أن الخدمة الأولى تتمثل في تسجيل الدعوى الابتدائية لقضايا الملكية المشتركة، حيث تتيح للمالك أو أي طرف تسجيل الدعوى الابتدائية من خلال قنوات التسجيل، بما في ذلك مراكز الخدمة، ومركز فض المنازعات، والموقع الإلكتروني وتطبيق «دبي ريست».

وأضاف أن عملية التسجيل، تتم من خلال رقم الإخطار أو رقم الملكية، أو حتى من خلال البحث عن العقار في سجل العقارات المسجلة بالدائرة.

أما الخدمة الثانية، فبيّن «فض المنازعات» أنها تتمثل في تسجيل الدعوى الاستئنافية لقضايا الملكية المشتركة، وبموجبها يمكن للمالك أو أي من أطراف النزاع، تسجيل الدعوى الاستئنافية على دعوى ابتدائية مسجلة في النظام، من خلال قنوات التسجيل ذاتها، عبر رقم الدعوى الابتدائية، واستكمال الإجراءات المطلوبة.

وحدّد مركز فض المنازعات الإيجارية رسماً قيمته 120 درهماً، نظير الحصول على كل واحدة من الخدمتين اللتين تتوافقان مع التوجه العام لإمارة دبي في أتمتة خدمات المتعاملين لضمان رضاهم وراحتهم، ودعم رحلة التحول الرقمي المتكاملة. ويمكن لمتعاملي «أراضي دبي» الحصول على الخدمتين الجديدتين إلكترونياً، عبر تنزيل تطبيق «دبي ريست» المتوافر على متجرَي «أب ستور» و«بلاي ستور». وشددت الدائرة على أهمية أن يحدّث متعاملوها بياناتهم باستمرار، عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم الموحد للدائرة 8004488، وذلك لتسهيل الإجراءات، وضمان استفادتهم المثلى من الخدمات المتوافرة في التطبيق.

• يمكن الحصول على الخدمتين الجديدتين إلكترونياً عبر تطبيق «دبي ريست».

• 120 درهماً رسماً مقابل الحصول على الخدمة الواحدة.

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