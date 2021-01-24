التخفيضات النهائية لـ"دبي للتسوق" تقدم عروضاً مع خصومات تصل إلى 90%

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستضيف مهرجان دبي للتسوق خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة منه عدداً من العروض الترويجية والصفقات الكبرى في إطار فعالية التخفيضات النهائية لمهرجان دبي للتسوق.

وأفاد بيان صادر اليوم، بأن هذه الفعالية الضخمة من 28 وحتى 30 يناير الجاري، تشهد عروضاً ترويجية مذهلة على 300 علامة تجارية في 1000 متجر ضمن وجهات ومراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة.

وتشمل مجموعة العلامات التجارية المشاركة "ايبر كرومبي آند فيتش"، "أمريكان إيجل آوتفيترز"، "بالمين"، "بانانا ريبابليك"، "كارولينا هيريرا"، "شانيل"، "ديزل"، "إيرمينيجيلدو زينجا"، "هوليستر كو"، "هوم بوكس"، "انتيريرز"، "كنزو"، "لا سينزا"، "ريبوك"، "ريفر آيلاند"، "رانجلر"، و"ذا فيس شوب".

ويمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بالأيام الأخيرة من مهرجان دبي للتسوق واستكشاف مجموعة كبيرة من الصفقات والعروض الترويجية والأنشطة والعروض الترفيهية وغيرها الكثير.

وتعد التخفيضات النهائية لمهرجان دبي للتسوق فرصة للاستمتاع بالعروض الترويجية الرائعة في الأيام الأخيرة من المهرجان، مع تخفيضات تبدأ من 25 وحتى 90% على كل شيء، من أحدث صيحات الأزياء وحتى منتجات الأدوات المنزلية وألعاب الأطفال وغيرها الكثير.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news