«ديوا» تسجل أقل نسبة «فاقد» في شبكات المياه عالمياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) عن الانتهاء من تنفيذ 87.73% من مشروع لتمديد خطوط نقل مياه رئيسة بأطوال إجمالية تصل إلى نحو 36 كيلومتراً في مناطق عدة بدبي، وبكلفة تقارب 256 مليون درهم، لافتة إلى تقليل نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع المياه من 42% عام 1988 إلى 5.36% حالياً، وهي من أدنى النسب المسجلة على مستوى العالم.

وأفادت، في بيان أمس، بأن مواقع المشروع تشمل امتداد شارعي «الشيخ محمد بن زايد» و«الإمارات»، ومن محطة ضخ المياه في «مجمع حصيان» إلى «مجمع دبي للاستثمار» ومطار آل مكتوم الدولي؛ ومن خزان «النخلي» إلى دوار العوير على امتداد «شارع دبي – حتا» ومنطقة المحيصنة؛ ومن «آبار مرغم» إلى «شارع دبي العين»، متوقعة الانتهاء من المشروع في أبريل 2021. وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن الهيئة تعتمد أحدث التقنيات في مجال الإنتاج والنقل والتوزيع والتحكم بشبكات الكهرباء والمياه، كما تطبق أفضل الممارسات العالمية في جميع مشروعاتها لرفع الكفاءة الإنتاجية والتشغيلية.

وأضاف: «حققنا إنجازات ملموسة في تطوير شبكة المياه، لتعزيز كفاءتها واعتماديتها، ورفع كميات التدفق المائي لتلبية احتياجات التنمية الشاملة، والوفاء بحجم الطلب المتزايد، إضافة إلى زيادة المخزون الاحتياطي من المياه»، لافتاً إلى أن هذه الجهود أسهمت في تقليل نسبة الفاقد بشبكات نقل وتوزيع المياه من 42% عام 1988 إلى 5.36% حالياً، وهي من أدنى النسب المسجلة على مستوى العالم، إذ تصل هذه النسبة إلى 15% في أميركا الشمالية.

بدوره، أشار النائب التنفيذي للرئيس لقطاع المياه والهندسة المدنية في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس عبدالله عبيدالله، إلى أن المشروع يتضمن قسمين: الأول بأطوال إجمالية تبلغ 11.811 كيلومتراً، والثاني بأطوال إجمالية تبلغ 24.03 كيلومتراً، فيما يشمل المشروع توريد وتركيب وفحص وتشغيل أنابيب نقل المياه من الزجاج المقوى (GRE) بأقطار مختلفة، إضافة إلى غرف مسبقة التجهيز من الزجاج المقوى.

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