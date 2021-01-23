اقتصادية دبي تخالف 17 منشأة لعدم التزامها بالتدابير الاحترازية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، أمس، بمخالفة 17 منشأة تجارية، لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، كلبس الكمامات والتباعد الجسدي، في محال الأسواق المفتوحة في نايف والمرر وهور العنز والسبخة والقرهود وعيال ناصر وفي المراكز التجارية.

وأكدت في بيان، أمس، أنه خلال عملية التفتيش، بلغ عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 600 محل، وقد تنوعت الأنشطة التجارية للمحال المخالفة لتشمل، تجارة الأثاث المستعمل، تجارة المنسوجات والأقمشة، تجارة اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة، تجارة الهواتف المتحركة ولوازمها، تجارة عامة، محل تجزئة، مركز تدبير لخدمات العمالة المساندة.

وأشارت اقتصادية دبي، إلى أنها ستواصل جولاتها بالتعاون مع مختلف الشركاء، ولن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين.

ووجهت اقتصادية دبي، التجار بالالتزام بالتدابير الاحترازية كلبس الكمامات والقفازات وتطبيق مبادئ التباعد الجسدي.

كما دعت مختلف فئات الجمهور بالإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير الاحترازية عبر تطبيق «مستهلك دبي» المتوافر على متاجر «أبل» و«غوغل» و«هواوي» أو بالاتصال على 600545555 أو عبر الموقع الإلكتروني:

consumerrights.ae.

- عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية بلغ 600 محل.

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