اقتصادية دبي تخالف 17منشآة تجارية لم تلتزم بالتدابير الاحترازية

المصدر: سامح عوض الله - دبي

خالف قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي أمس 17 منشأة تجارية لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، كلبس الكمامات والتباعد الجسدي، في محلات الأسواق المفتوحة في نايف والمرر و هور العنز و السبخة والقرهود وعيال ناصر وفي المراكز التجارية.

وخلال عملية التفتيش بلغ عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية إلى 600 محلاً، وقد تنوعت الأنشطة التجارية للمحلات المخالفة لتشمل الأنشطة التالية؛ تجارة الأثاث المستعمل، تجارة المنسوجات والأقمشة، تجارة اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة، تجارة الهواتف المتحركة ولوازمها، تجارة عامة، محل تجزئة،مركز تدبير لخدمات العمالة المساندة.

وأشارت اقتصادية دبي أنها ستواصل جولاتها بالتعاون مع مختلف الشركاء، ولن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين.وتوجه اقتصادية دبي التجار بالالتزام بالتدابير الاحترازية كلبس الكمامات والقفازات وتطبيق مبادئ التباعد الجسدي

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