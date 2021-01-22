558 ألف مقعد على رحلات الطيران في الإمارات خلال أسبوع

المصدر: أزاد عيشو ■دبي

كشفت مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن شركات الطيران العاملة في مطارات دولة الإمارات ستشغل نحو 558 ألف مقعد على الرحلات الجوية، خلال الأسبوع الذي يبدأ من 18 من يناير 2020، مشيرة إلى أن الشركات شغلت نحو 2.9 مليون مقعد على رحلاتها خلال خمسة أسابيع ابتداءً من 21 ديسمبر الماضي.

وارتفعت السعة المقعدية في السوق الإماراتية على الرحلات الجوية من 700 ألف مقعد طوال شهر أبريل، لتصل إلى 1.6 مليون مقعد في يوليو، ومن ثم لترتفع إلى 2.5 مليون مقعد في ديسمبر 2020 وحده. وذكرت الشركة في أحدث بيانات الحركة الجوية، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن شركات الطيران ستشغل نحو 203 آلاف رحلة جوية، خلال الأسبوع الذي يبدأ من 18 يناير 2020، لافتة إلى أن الشركات شغلت نحو 12 ألف رحلة جوية خلال خمسة أسابيع ابتداءً من 21 ديسمبر الماضي.

وبيّنت أن شركات الطيران شغلت في الإجمال نحو 4000 رحلة جوية على مدار أبريل الماضي، ليرتفع العدد إلى نحو 7000 رحلة في يوليو، و9000 خلال أغسطس، ليصل إلى نحو 10.3 آلاف رحلة في ديسمبر من عام 2020.

وأظهرت بيانات للمؤسسة أن السوق الإماراتية سجلت معدلات نمو متواصلة، خلال الأسابيع الماضية، مع استئناف الناقلات الوطنية عملياتها إلى العديد من الوجهات الجديدة حول العالم.

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