20 % نمواً في التحويلات المالية عبر «دايركت ريمت»

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

سجّل بنك الإمارات دبي الوطني، نمواً بنسبة تزيد على 20% في أعداد ومبالغ التحويلات المالية التي أجراها المتعاملون عبر خدمة التحويل المباشر «دايركت ريمت» خلال العام الماضي، مقارنة مع عام 2019.

وتعد «دايركت ريمت» خدمة رقمية لتحويل الأموال، تتيح لمتعاملي البنك إجراء التحويلات إلى الهند والفلبين وباكستان وسريلانكا ومصر والمملكة المتحدة في أقل من 60 ثانية، ودون أي رسوم، عبر منصات الخدمات المصرفية التابعة للبنك على الهاتف المتحرك أو الإنترنت.

وأفاد البنك، في بيان أمس، بأن الخدمة شهدت نمواً في التحويلات رغم التراجع الإجمالي للتحويلات الشخصية في الدولة نتيجة تداعيات «كوفيد-19»، مشيراً إلى أن الهند والفلبين تصدرتا قائمة البلدان المتلقية.

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