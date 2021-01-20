خدمات مالية .. نصائح للمعاملات عبر الإنترنت
حدّدت بنوك عاملة في الدولة عدداً من النصائح للمعاملات التي يجريها المتعاملون عبر الإنترنت. وفي ما يلي أبرزها:
■لن تطلب منك المصارف مطلقاً تحديث البيانات عبر الهاتف، لذلك يجب عدم الإفصاح عن معلوماتك الشخصية إلى متصلين مجهولين، أو إلى أي شخص يقدم نفسه باعتباره موظفاً لدى بنكك.
■التأكد دائماً من تسجيل الخروج من صفحة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، بعد الانتهاء من التعاملات.
■الحذر من الأشخاص أو المؤسسات التي تطلب استقبال أموال نيابة عنها وتحويلها إلى عنوان معين.
■عدم الضغط على الروابط الواردة من مرسلين غير مرغوب فيهم، عن طريق البريد الإلكتروني، أو عبر الرسائل النصية القصيرة.
■الحذر من التطبيقات التي يمكنها سرقة المعلومات الشخصية من الهاتف، وتعطيل الرسائل النصية القصيرة لدى الضحية.
■عدم تثبيت أو تحميل أي تطبيقات على الهاتف الذكي من مواقع غير موثوق بها.
■الاحتفاظ دائماً بنسخة محدّثة من برنامج مكافحة الفيروسات على الهاتف والكمبيوتر لحماية المعلومات.
إعداد: أزاد عيشو
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