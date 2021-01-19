«سوق دبي المالي» يُدرج صندوق «المال كابيتال ريت»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

شهد سوق دبي المالي، أمس، احتفالية لقرع جرس بدء التداول، بمناسبة إدراج أول صناديق الاستثمار العقاري «REITs» في السوق، وهو صندوق «المال كابيتال ريت»، التابع لـ«شركة المال كابيتال»، في خطوة تتماشى مع استراتيجية «دبي المالي» لتنويع المنتجات وفئات الأصول، وتوفير فرص استثمارية متنوعة لقاعدته الضخمة والمتنامية من المستثمرين المحليين والعالميين.

وأفاد بيان صدر أمس، بأن إدراج الصندوق يأتي عقب إنجاز «شركة المال كابيتال»، التابعة لـ«شركة دبي للاستثمار»، الطرح العام الأولي لوحداته خلال نوفمبر 2020، إذ نجح الصندوق في جمع 350 مليون درهم.

وبحسب البيان، تعتزم الشركة استثمار الحصيلة في محفظة متنوعة من الأصول العقارية المُدرة للدخل، والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية ضمن قطاعات متعددة، ومنها الرعاية الصحية، والتعليم، والأصول الصناعية، مع عائد سنوي مستهدف نسبته 7%.

أداة مالية

وقال رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، عيسى كاظم، إن بدء تداول صناديق الاستثمار العقاري REITs في السوق من خلال إدراج صندوق «المال كابيتال ريت» يمثل إضافة مُهمة إلى قائمة الأدوات المالية المتداولة، كما يعزز استراتيجية السوق في مجال تنويع المنتجات، وتوفير فرص استثمارية جديدة.

وأضاف أن هذه الخطوة تُعد بمثابة نقطة انطلاق مهمة لهذه الفئة الجديدة من الأصول التي يُنتظر أن تكتسب قوة دفع أكبر في المرحلة المقبلة، بما يواكب الحضور القوي لصناديق الاستثمار العقاري في الأسواق العالمية، وبما يعكس الزخم الكبير لقطاع العقارات في دبي، باعتباره من أهم أسواق العقارات على المستويين الإقليمي والعالمي، الأمر الذي يعزز فرص تأسيس وإدراج مزيد من صناديق الاستثمار العقاري في المرحلة المقبلة. وتابع كاظم: «نرحب بـ(المال كابيتال ريت)، كأول صندوق استثمار عقاري في السوق، ونتطلع لإدراج مزيد من صناديق الاستثمار العقاري في المرحلة المقبلة، حيث تمتلك هذه الفئة من الأصول فرصاً واعدة للنمو والتطور، بفضل بيئة الإدراج والتداول الجذابة التي نجح السوق في تطويرها، وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يحقق تطلعات كل فئات المتعاملين».

فرص استثمارية

بدوره، قال نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في «شركة دبي للاستثمار» ورئيس مجلس إدارة «المال كابيتال»، خالد بن كلبان، الذي قرع جرس افتتاح السوق: «نحن متحمّسون للغاية للاحتفال بإطلاق (المال كابيتال ريت) في سوق دبي المالي كأول طرح عام أولي لصندوق استثمار عقاري في السوق، في خطوة بالغة الأهمية، على اعتبار أن السوق تحظى بمكانة استراتيجية بارزة في صميم منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».

وأكد أن هذا الإنجاز سيتيح فرصة تقديم خدمات أفضل للمستثمرين عبر السوقين المحلية والإقليمية، إذ سيخوّلهم الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة والمتنوّعة التي تحفل بها مختلف قطاعات الأعمال في دولة الإمارات، لافتاً إلى تحقيق الفائدة للأطراف المعنية، خصوصاً «المال كابيتال ريت»، لأنها ستكون منطلقاً للصندوق لتحقيق طموحاته وأولوياته الاستراتيجية في تعزيز قيمة رأس المال على المدى البعيد، وتوفير قيمة مضافة لجميع الجهات المعنية.

قواعد تنظيمية وتشريعية

تعاون سوق دبي المالي مع كل من هيئة الأوراق المالية والسلع، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، لتطوير حزمة من القواعد التنظيمية والتشريعية الكفيلة بفتح آفاق سوق المال أمام الشركات العقارية عموماً، وصناديق الاستثمار العقاري REITs خصوصاً، من خلال تسهيل إدراج فئات الأصول المتعلقة بالعقارات، إذ وقع السوق مذكرة تفاهم مع «أراضي دبي»، توفر إطاراً عاماً لتنسيق الجهود في هذا الصدد، كما تعاون مع «الأرواق المالية» لإعداد قواعد تنظيمية تشجع تأسيس وإدراج وتداول صناديق الاستثمار العقاري.

وتشير الإحصاءات إلى أن قطاع صناديق الاستثمار العقاري يسجل نمواً متزايداً في السنوات الأخيرة، إذ تقارب قيمته السوقية تريليوني دولار، في وقت يتم فيه تداول تلك الصناديق في 35 دولة.

وتوفر تلك الصناديق للمستثمرين، لاسيما ممن يصعُب عليهم الاستثمار المباشر في العقارات، آلية مناسبة للاستفادة من فرص النمو والعائدات المتحققة في هذا القطاع عبر امتلاك وحدات الصندوق.

الإدراج يعزز استراتيجية سوق دبي المالي في تنويع المنتجات.

صندوق «المال كابيتال ريت» نجح في جمع 350 مليون درهم.

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