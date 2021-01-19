2.947 تريليون درهم أصول بنوك أبوظبي ودبي نهاية نوفمبر 2020

المصدر: أبوظبي - وام

بلغ إجمالي أصول بنوك أبوظبي ودبي نحو 2.947 تريليون درهم، مستحوذة بذلك على 92% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي في الدولة مع نهاية نوفمبر من عام 2020، وذلك وفقاً للإحصاءات الصادرة عن المصرف المركزي.

ووصل إجمالي أصول بنوك إمارة دبي إلى 1.516 تريليون درهم، بينما وصل لبنوك إمارة أبوظبي إلى 1.431 تريليون درهم تقريباً مع نهاية نوفمبر الماضي. وعلى مستوى القروض، بلغ إجمالي الرصيد التراكمي لبنوك أبوظبي ودبي 1.637 تريليون درهم في نهاية نوفمبر الماضي، توزعت على التوالي بواقع 751 مليار درهم و865.6 مليار درهم، بحسب إحصاءات «المركزي»، التي أظهرت أن بنوك الإمارتين استحوذتا على نحو 91.2% من محفظة الائتمان للجهاز المصرفي للدولة.

أما على جانب الودائع، فقد بلغ الرصيد التراكمي لدى بنوك أبوظبي ودبي نحو 1.712 تريليون درهم مع نهاية نوفمبر 2020، وتوزعت على التوالي بواقع 884.2 مليار درهم و827.7 مليار درهم.

وبذلك استحوذت بنوك الإمارتين أيضاً على نحو 91.2% من رصيد الودائع لدى الجهاز المصرفي في الدولة.

وأظهرت الإحصاءات بلوغ قيمة رأس المال واحتياطيات بنوك أبوظبي ودبي نحو 365.5 مليار درهم، تشكل نحو 92% من إجمالي رؤوس أموال واحتياطيات الجهاز المصرفي الإماراتي.

قيمة رأس المال واحتياطيات بنوك أبوظبي ودبي بلغت نحو 365.5 مليار درهم.

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