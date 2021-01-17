356.46 مليار درهم رصيد «المركزي» بالعُملات الأجنبية نهاية نوفمبر 2020

المصدر: أبوظبي - وام

سجل رصيد مصرف الإمارات المركزي بالعملة الأجنبية، مع نهاية نوفمبر 2020 نحو 356.46 مليار درهم، وذلك وفقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة عنه أمس.

ولا تتضمن أصول «المركزي» بالعملة الأجنبية، عادة، شريحة الاحتياطي لدى المصرف، وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.

وأظهرت الإحصاءات أن بند الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج بلغ في نهاية نوفمبر 2020 نحو 319.94 مليار درهم، بارتفاع قدره 300 مليون درهم مقارنة مع أكتوبر من العام ذاته. أما على مستوى رصيد الأوراق المالية الأجنبية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، فقد بلغت قيمتها خلال نوفمبر الماضي 2.65 مليار درهم، في ما وصل رصيد بند الأصول الأخرى 33.87 مليار درهم، مقارنة مع 33.63 مليار درهم في أكتوبر السابق عليه.

من جانب آخر، أظهرت بيانات المصرف المركزي أن إجمالي أصوله وصلت إلى 441 مليار درهم تقريباً مع نهاية نوفمبر الماضي، منها 291.52 مليار درهم لبند «النقد والأرصدة المصرفية»، في حين وصل رصيد بند «الودائع» إلى 54.16 مليار درهم خلال الشهر ذاته.

وعلى مستوى رصيد بند «القروض والسلف»، فقد بلغ 35.55 مليار درهم في نوفمبر 2020، في حين وصل رصيد بند «الاستثمار» خلال الفترة ذاتها إلى 48.54 مليار درهم، ورصيد بند «الأصول الأخرى» إلى 11.26 مليار درهم.

• أصول «المركزي» بالعملة الأجنبية، لا تتضمن عادة، شريحة الاحتياطي لدى المصرف.

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