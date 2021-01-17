5 دول عربية ضمن القائمة الجديدة للدول الخضراء في أبوظبي

المصدر: عبير عبد الحليم - أبوظبي

قامت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي بتحديث القائمة الخضراء للدول والمناطق والأقاليم المسموح بالسفر منها الى أبوظبي دون الحاجة الى التقيد باجراءات الحجر الصحي عقب الوصول الى أبوظبي.

وأوضحت الدائرة ان التحديث الأخير الذي يسري اعتبارا من اليوم جاء بناء على تطورات انتشار فيروس كوفيد-19 عالميًا مشيرة الى ان أسماء الدول المصرح بها قد تتغير من قائمة لاخرى.

وتضم القائمة المحدثة 18 دولة واقليما ومنطقة وهي البحرين والصين والكويت والمملكة السعودية وبروناي وتايبيه وتايلاند وجزيرة ايل اوف مان وجمهورية ساوتومي وبرينسيب وسلطنة عمان وقطر وسانت كيتيس ونفيس وكاليدونيا الجديدة ومنغوليا وموريشيوس ونيوزيلندا ومكاو وهونج كونج مشيرا الى ان مكاو وهونج كونج من مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة.

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