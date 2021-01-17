انخفاض أسعار 5 مجموعات سلعية في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انخفض المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك في دبي بنسبة 4.32%، خلال ديسمبر الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2019، وذلك مع انخفاض مؤشر أسعار خمس مجموعات سلعية.

وأوضح مركز دبي للإحصاء في تقرير، اليوم، أن هذا التراجع جاء نتيجة انخفاض أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 8.33%، التي خفضت المؤشر بمقدار 3.40 نقاط، إضافة إلى انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 6.98% التي خفضت المؤشر بمقدار 0.78 نقطة، فضلاً عن انخفاض أسعار قسم الترفيه والثقافة بنسبة 13.79% التي خفضت المؤشر بمقدار 0.29 نقطة، إلى جانب انخفاض أسعار قسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 2.28%، التي خفضت المؤشر بمقدار 0.05 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.01%.

وفي المقابل، بيّن التقرير أن أسعار قسم الطعام والمشروبات ارتفعت بنسبة 0.48%، ودفعت المؤشر بمقدار 0.06 نقطة، علاوة على ارتفاع أسعار قسم التعليم بنسبة 0.55% التي دفعت المؤشر بمقدار 0.05 نقطة، وكذلك ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.66% التي دفعت المؤشر بمقدار 0.04 نقطة.

كما ارتفعت أسعار قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.71% التي دفعت المؤشر بمقدار 0.03 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 0.13%، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.12%، وقسم الصحة بنسبة 0.08%.

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