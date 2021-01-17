«ويز إير أبوظبي» تطلق رحلتها الافتتاحية إلى أثينا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

انطلقت، أول من أمس، الرحلة الافتتاحية لشركة «ويز إير أبوظبي»، أحدث الناقلات الوطنية في دولة الإمارات، وذلك من مطار أبوظبي الدولي إلى مدينة أثينا اليونانية.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن رحلة الطائرة من طراز «إيرباص A321neo»، التي تتميز بأقل بصمة بيئية ممكنة، غادرت في تمام الساعة 12:30، وفقاً للتوقيت المحلي لدولة الإمارات، متجهة إلى العاصمة اليونانية.

وحضر استعدادات إطلاق أولى رحلات «ويز إير أبوظبي» كل من الرئيس التنفيذي لـ«مطارات أبوظبي»، شريف هاشم الهاشمي، والمدير العام لشركة «ويز إير أبوظبي»، كيس فان شايك.

وبحسب البيان، تشمل شبكة الوجهات التي تخطط «ويز إير أبوظبي» لربطها مع أبوظبي، كلاً من أثينا، ثيسالونيكي، الإسكندرية، كوتايسي، لارنكا، أوديسا، يريفان، فضلاً عن إطلاق المزيد من الوجهات مع توسيع الشركة لأسطولها في أبوظبي، خلال الأشهر المقبلة.

يذكر أن شركة «ويز إير أبوظبي» تأسست بموجب اتفاق بين شركة «القابضة» (ADQ)، وشركة طيران «ويز إير» القابضة Wizz Air، التي تعد أكبر شركة طيران اقتصادي في وسط وشرق أوروبا، وتشغيل أسطول طائرات «إيرباص» بالكامل، الذي يتألف من 137 طائرة من طراز «إيه 320» و«إيه 321»، كما تضم فريقاً من المتخصصين في مجال الطيران، من خلال خدمات متميزة وبأسعار مخفضة للغاية، ما جعلها الخيار المفضل لـ40 مليون مسافر خلال العام المالي الماضي، الذي انتهى في 31 مارس 2020.

وحصلت الشركة، أخيراً، على لقب إحدى أفضل 10 شركات طيران آمنة في العالم من قبل شركة «إيرلاين ريتينغ»، وهي وكالة عالمية لتقييم المنتجات والسلامة.

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