زيادة ثقة المستثمرين باقتصاد دبي ترفع طلبات تسجيل الأعمال 37% خلال 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت دائرة جمارك دبي، أمس، عن ازدياد طلبات تسجيل الأعمال خلال عام 2020، بواقع 37%، في مؤشر قوي إلى تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، على الرغم مما شهده العالم من متغيرات اقتصادية صاحبت الإجراءات الاحترازية لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأكد البيان أن دبي أثبتت مجدداً قدرة بنيتها الاقتصادية على التعامل مع التحديات العالمية، وتحويلها إلى فرص محققة، والتعافي سريعاً من آثارها، كاشفاً عن إنجاز «جمارك دبي» 16 مليون معاملة جمركية في عام 2020، بنمو قوي يبلغ 23%، مقارنة مع عام 2019.

التعافي السريع

وتفصيلاً، أثبتت دبي مجدداً قدرة بنيتها الاقتصادية على التعامل مع التحديات العالمية، وتحويلها إلى فرص محققة، والتعافي سريعاً من آثارها.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأنه على الرغم مما شهده العالم من متغيرات اقتصادية صاحبت الإجراءات الاحترازية لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فقد نجحت دائرة جمارك دبي، بفضل أنظمتها التقنية المتطورة، في إنجاز 16 مليون معاملة جمركية في عام 2020، بنمو قوي بواقع 23%، مقارنة مع 13 مليون معاملة لعام 2019، فيما بلغت نسبة المعاملات المنجزة عبر القنوات الذكية والإلكترونية للدائرة 99.3%، بنحو 15.9 مليون معاملة.

البيانات الجمركية

ووفقاً للبيان، فقد سجلت البيانات الجمركية نمواً قوياً خلال عام 2020 بنسبة 30%، لتصل إلى 13.8 مليون بيان جمركي مقارنةً مع 10.6 ملايين بيان جمرك لعام 2019، أي بمتوسط 1.1 مليون بيان جمركي شهرياً.

ولفت البيان إلى منصة «مساحة العمل الذكية» التي تساعد على إنجاز البيان الجمركي في أقل من خمس دقائق، ومنح الموافقة الإلكترونية التلقائية من دون أي تدخل بشري لنحو 97% من المعاملات.

طلبات الأعمال

وفي مؤشر قوي إلى تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، ازدادت طلبات تسجيل الأعمال بواقع 37% إلى 250 ألف طلب، مقارنة مع 182 ألف طلب، فيما سجلت خدمة «تقديم مطالبة استرداد الرسوم الجمركية»، للعام الماضي، 875 ألف طلب، وخدمة طلب شهادة وتقارير 475 ألف معاملة، وخدمة «حجز موعد معاينة وتفتيش» 334 ألف طلب.

وبلغت نسبة المعاملات الجمركية التي أنجزت عبر القنوات الذكية والإلكترونية 99.3%، بواقع 61.8% لـ«الذكية» و9.9 ملايين معاملة، و37.5% لـ«الإلكترونية» بعدد ستة ملايين معاملة، فيما بلغت نسبة معاملات زيارة مراكز الخدمة عبر «الكاونتر» 0.6% بعدد 102 ألف معاملة فقط.

سرعة التعافي

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليم، إن حكومة دبي أرست أسساً قوية تضمن التعافي السريع من آثار جائحة «كورونا»، كما أن إجراءات حِزَم التحفيز الاقتصادي في دبي، التي أقرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بقيمة 7.1 مليارات درهم، على خمس مراحل، صُممت ووُضعت بطريقة تسهم بشكل جوهري في جهود دعم الاقتصاد، وتعزيز مرونة الإمارة في مواجهة الصدمات، معرباً عن تفاؤله بالعام الجاري وسط توقعات بتحقيق اقتصاد دبي نمواً بنسبة 4%، بعد عودة الأنشطة الاقتصادية تدريجياً إلى طبيعتها، واستمرار تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، وانتعاش معدلات التجارة الخارجية للإمارة.

وأضاف: «أظهر النمو في الطلب على الخدمات الجمركية التي تقدمها (جمارك دبي)، في ظل ظروف أزمة (كورونا) خلال عام 2020، حرص الدائرة على أداء مهامها الحيوية في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني، وحماية الحدود في الظروف كافة، إذ أنجزت أنظمة (جمارك دبي) المتطورة أكثر من 16 مليون معاملة بنمو 23%، ما يظهر استمرارية الأعمال، وكفاءة الاستجابة السريعة للمتطلبات المستجدة التي يحتاج إليها المتعاملون لإنجاز معاملاتهم الجمركية، لاسيما خلال مرحلة الإغلاق دون تأخير، أو الإخلال بجودة الخدمات المقدمة، التي تتم من خلال القنوات الذكية على مدار الساعة، بالترابط مع أنظمة سلطات المناولة وسلطات المناطق الحرة».

مصبح: أنظمة ذكية وأداء قياسي

أكد المدير العام لـ«جمارك دبي»، أحمد محبوب مصبح، أن استثمار الدائرة المكثف في التحول الرقمي، مثّل البنية الأساسية القوية التي انطلقت منها الأعمال، وسارت على النحو المعتاد، على الرغم من تداعيات الجائحة، إذ مكنت الأنظمة الذكية للدائرة من تسريع الخدمات، وتحقيق أداء قياسي خلال العام الماضي.

وأضاف: «للمرة الأولى يتم إنجاز 89 ألف معاملة في يوم واحد (الثامن من ديسمبر 2020)، و441.8 ألف معاملة خلال الأسبوع الممتد من السادس من ديسمبر إلى 12 ديسمبر، ليحل هذا الشهر في مقدمة شهور السنة من حيث عدد المعاملات بواقع 1.7 مليون معاملة، وهو ما يؤشر أيضاً إلى العودة القوية للقطاع التجاري، الذي يتوقع أن يواصل زخمه خلال العام الجاري».

• «جمارك دبي» تنجز 16 مليون معاملة جمركية بنمو 23% مقارنة مع 2019.

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