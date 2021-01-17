حدائق «الجناح» تعرض محاصيل جديدة.. يجري تطويرها للمناخات الجافة

المصدر: أزاد عيشو - دبي

يغطي جناح الاستدامة، والأراضي المحيطة به، نحو 25 ألف متر مربع، وستكون هذه المساحة مزودة بتقنيات ريّ مبتكرة، بما فيها نظام لإعادة تدوير المياه الرمادية، ونباتات محلّية لخفض استهلاك المياه بنسبة 75%. وانطلاقاً من التنوع البيولوجي الغني للمنطقة، والطرق المبهرة التي تكيّفت بها الطبيعة مع المناخ القاسي والظروف المليئة بالتحديات، ستعرض حدائق الجناح محاصيل جديدة، يجري تطويرها للمناخات الجافة، ويمكنها الإسهام في تحقيق أمن المنطقة الغذائي بالمستقبل.

وصُممت أرضيات الجناح لتكون صديقة للنحل، إذ سيُعاد توطين النحل الذي كان قد نُقل من موقع «إكسبو 2020 دبي»، أثناء بناء الموقع، ووضعه في خلية بالموقع، بعد اختتام فعاليات الحدث الدولي.

وسيغطي جناح الاستدامة مساحة 6300 متر مربع، وسيتسع لـ4400 شخص في الساعة، وستستغرق كل زيارة نحو 45 دقيقة.

وفي فترة انعقاد «إكسبو 2020»، سيستضيف الجناح، أيضاً، فعاليات ترفيهية وتثقيفية، كالعروض العلمية والثقافية التي تحاكي موضوع الاستدامة.

وبعد انتهاء فعاليات «إكسبو 2020»، سيستمر جناح الاستدامة في إلهام الأجيال المقبلة، وسيكون نموذجاً عن التصاميم المستدامة، على أن يصبح المبنى مركزاً للعلوم في «دستركت 2020»، وهي المدينة الجديدة التي ستُنشأ في موقع «إكسبو» بعد اختتام فعالياته.

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